IGNOU में भूल गए रजिस्ट्रेशन करना? अब आराम से लें दाखिला, जनवरी 2026 सेशन के लिए एडमिशन की आखिरी तारीख बढ़ी
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने जनवरी 2026 सेशन के लिए ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में दाखिले की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 मार्च 2026 कर दी है।
क्या आप भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन वक्त की कमी या कागजात की भागदौड़ में अब तक किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले पाए हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक बेहद सुकून देने वाली खबर है। उच्च शिक्षा का कोई भी मौका आपके हाथ से न छूट जाए, इस बात का पूरा खयाल रखते हुए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने लाखों छात्रों को एक बार फिर से बड़ी राहत दी है। इग्नू ने जनवरी 2026 एडमिशन साइकिल के लिए अपने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में आवेदन करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब वे तमाम छात्र जो किसी वजह से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन्हें अपने मनपसंद कोर्स में एनरोल करने का एक शानदार मौका मिल गया है।
यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई सबसे ताज़ा और अहम अपडेट के मुताबिक, योग्य उम्मीदवार अब 30 मार्च 2026 तक अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस को मुकम्मल कर सकते हैं। यह एक्स्ट्रा समय उन सभी लोगों के लिए एक बड़े तोहफे की तरह है, जो आखिरी वक्त के रश में पीछे छूट गए थे। इग्नू हमेशा से उन छात्रों के लिए एक बेहतरीन विकल्प रहा है जो नौकरी के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं या जो रेगुलर कॉलेज जाने में असमर्थ हैं।
इन कोर्सेज पर नहीं लागू होगी नई तारीख
हालांकि, यहां एक बात का खास खयाल रखना बेहद जरूरी है। तारीख बढ़ने की यह सुविधा सिर्फ इग्नू के ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए ही दी गई है। अगर आप किसी सर्टिफिकेट कोर्स या ऐसे प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं जो सेमेस्टर सिस्टम पर आधारित है, तो आपके लिए यह बढ़ी हुई तारीख लागू नहीं होगी। इसलिए, जो भी छात्र इग्नू के डिस्टेंस या ऑनलाइन कोर्सेज में दाखिला लेने का मन बना चुके हैं, उन्हें नई डेडलाइन यानी 30 मार्च 2026 से पहले हर हाल में ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन पूरा कर लेना चाहिए।
दाखिले का तरीका है बेहद आसान
अगर आप सोच रहे हैं कि अप्लाई कैसे करना है, तो बता दें कि इग्नू का प्रोसेस काफी सीधा और आसान है। सबसे पहले आपको इग्नू की ऑफिशियल एडमिशन वेबसाइट पर जाना होगा। वहां होमपेज पर आपको "रजिस्टर ऑनलाइन" (Register Online) का विकल्प नजर आएगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आपको "फ्रेश एडमिशन" (Fresh Admission) चुनना होगा। इसके बाद, अपनी प्रक्रिया शुरू करने और अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स (यूजरनेम और पासवर्ड) बनाने के लिए "न्यू रजिस्ट्रेशन" (New Registration) लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन का यह पहला कदम पूरा होते ही, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपके लॉगिन डिटेल्स भेज दिए जाएंगे।
इन्हीं डिटेल्स का इस्तेमाल करके, आपको पोर्टल पर दोबारा लॉग इन करना होगा और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरते वक्त आपसे कई अहम जानकारियां मांगी जाएंगी। आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स के साथ-साथ प्रोग्राम से जुड़ी जानकारी जैसे- प्रोग्राम टाइप, एनरोलमेंट ऑप्शन, रीजनल सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड, पढ़ाई का मोड और मीडियम (यानी आप किस भाषा में पढ़ाई करना चाहते हैं) चुनना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फॉर्म में भरी गई जानकारी आपके पुराने एकेडमिक रिकॉर्ड्स (मार्कशीट आदि) से बिल्कुल मेल खानी चाहिए, ताकि वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत न आए।
अपार आईडी (APAAR ID) और स्कॉलरशिप का मौका
छात्रों को अपने सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स भी सही तरीके से स्कैन करके अपलोड करने होंगे। यूनिवर्सिटी ने सभी आवेदकों को यह खास सलाह दी है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए अपना 'अपार आईडी' (APAAR ID) पहले से तैयार रखें। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार भरी गई सभी जानकारियों को ध्यान से जरूर चेक कर लें।
आपको बता दें कि इग्नू ने जनवरी 2026 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अलग-अलग चरणों में की थी। ODL प्रोग्राम्स के लिए 16 दिसंबर 2025 से और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए 24 दिसंबर 2025 से प्रोसेस शुरू हुआ था। इग्नू की यह पहल दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे शानदार बात यह है कि जो उम्मीदवार अपना एडमिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे, वे भारत सरकार के नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (National Scholarship Portal) के जरिए स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। तो अब देर किस बात की? इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं और आज ही अपना एडमिशन फॉर्म मुकम्मल करें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव