IGNOU Admission 2026: जुलाई सेशन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 16 अगस्त तक करें अप्लाई
IGNOU Admission 2026: जुलाई 2026 सत्र में ODL और ऑनलाइन कोर्सों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी गई है।
IGNOU Admission Last Date Extended 2026: अगर आप भी इस बार IGNOU के किसी कोर्स में जुलाई सेशन में हिस्सा लेने चाहते थे और आखिरी समय में तारीख मिस हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार सिर्फ एक तारीख छूट जाने की वजह से पूरे साल का इंतजार करना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप IGNOU से पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं और अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जुलाई 2026 सत्र में नए दाखिलों की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है। अब छात्र 16 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। इस फैसले से उन हजारों छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को राहत मिली है, जो किसी कारण समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे।
किन कार्यक्रमों में मिलेगा दाखिला?
बढ़ी हुई तारीख ओपेन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन मोड के तहत चलाए जा रहे सभी अधिसूचित कार्यक्रमों पर लागू होगी। विश्वविद्यालय इस सत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला दे रहा है। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, एमए, एमबीए, एमसीए, एमकॉम समेत कई लोकप्रिय कोर्सों में छात्र आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, हर कोर्स की योग्यता अलग-अलग है, इसलिए आवेदन से पहले पात्रता जरूर जांच लें।
ऐसे करें आवेदन
- आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है।
- सबसे पहले ODL या Online Programme के लिए संबंधित IGNOU Samarth पोर्टल पर जाएं।
- New Registration पर क्लिक करके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें।
- OTP के जरिए अपना अकाउंट वेरिफाई करें।
- लॉगिन करके अपनी पसंद का कोर्स चुनें।
- आवेदन फॉर्म भरें और फोटो, हस्ताक्षर व शैक्षणिक प्रमाणपत्र अपलोड करें।
- निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें।
आवेदन से पहले यह तैयारी जरूर कर लें
फॉर्म भरने से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। इनमें फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी कागजात शामिल हैं। साथ ही, जिस कोर्स में आवेदन करना चाहते हैं, उसकी पात्रता, फीस और एडमिशन से जुड़े नियमों को ध्यान से पढ़ लें। IGNOU ने छात्रों को सलाह दी है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें। समय रहते आवेदन पूरा कर लें, ताकि अंतिम समय में वेबसाइट पर तकनीकी परेशानी का सामना न करना पड़े।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव