IGNOU Admission 2026: इग्नू के ODL और ऑनलाइन कोर्स में दाखिले के आवेदन शुरू, APAAR ID अनिवार्य, जानें नियम
IGNOU Admission July 2026 : इग्नू ने ODL व ऑनलाइन मोड में चलाए जा रहे सभी कोर्सेज के जुलाई 2026 सत्र दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन से पहले आपके पास अपार आईडी (APAAR ID) होना अनिवार्य है।
IGNOU Admission July 2026 : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड में चलाए जा रहे सभी यूजी, पीजी व डिप्लोमा कोर्सेज के जुलाई 2026 सत्र दाखिले के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एडमिशन के लिए आवेदन की विंडो 25 मई 2026 से खोल दी गई है। 15 जुलाई 2026 तक सभी ओपन और ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम और डिस्टेंस लर्निंग मोड में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स डिप्लोमा, बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के कई ओडीएल कोर्सेज के लिए ऑनलाइन ignouadmission.samarth.edu.in पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन कोर्स के लिए आवेदन करना है तो ignouiop.samarth.edu.in पर जाना होगा। ध्यान रहे कि प्रवेश फॉर्म ऑनलाइन जमा करने से पहले ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है।
अपार आईडी (APAAR ID) अनिवार्य
इग्नू ने कहा है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपनी APAAR ID तैयार रखें। पात्र छात्र एडमिशन की पुष्टि होने के बाद, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarships.gov.in पर भारत सरकार की छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इग्नू एडमिशन 2026 फॉर्म कैसे भरें
- यदि आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं, तो 'Available Programme' टैब पर क्लिक करें, अपना कोर्स चुनें और उसके पात्रता मानदंड, शुल्क विवरण, अवधि आदि डिटेल्स ध्यान से पढ़ें।
कॉमन प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करें और उसमें दिए गए विश्वविद्यालय के नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
आवेदन के स्टेप्स
- ignouadmission.samarth.edu.in पर जाएं। आवेदक लॉगिन में दिखाई देने वाले 'NEW REGISTRATION' (नया पंजीकरण) बटन पर क्लिक करें और आवश्यक पंजीकरण विवरण भरें।
- पंजीकरण के समय अपना स्वयं का ईमेल और मोबाइल नंबर भरें। पंजीकरण के समय ईमेल और मोबाइल नंबर को OTP के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
- याद रखें, अपना 'Username' (यूज़रनेम) चुनते समय, यह 8 से 16 अक्षरों के बीच होना चाहिए।
- अपना 'Password' (पासवर्ड) चुनते समय, यह अल्फ़ान्यूमेरिक (अक्षर और संख्या का मिश्रण) होना चाहिए और इसकी लंबाई 8 से 16 अक्षरों के बीच होनी चाहिए।
- अनिवार्य जानकारी भरने के बाद, "SUBMIT" (जमा करें) बटन पर क्लिक करें।
- आपका यूजरनेम तुरंत आपको ईमेल और SMS के माध्यम से भेज दिया जाएगा।
- अगली बार लॉगिन करने के लिए अपना यूजरनेम और पासवर्ड याद रखें।
- यदि आप पहले ही पंजीकरण कर चुके हैं (यानी आप एक मौजूदा उपयोगकर्ता हैं), तो "LOGIN" (लॉगिन) बटन पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, आवेदक के पास निम्नलिखित चीजें होनी चाहिए:
- सफेद बैकग्राउंड वाली स्पष्ट, रंगीन, पासपोर्ट आकार की फ़ोटो (JPEG फ़ॉर्मेट में 100 KB से कम)
- हस्ताक्षर की सॉफ्टकॉपी (JPEG फ़ॉर्मेट में 100 KB से कम)
- संबंधित शैक्षिक योग्यता की सॉफ्टकॉपी (JPEG / PDF फॉर्मेट में 200 KB से कम)
- अनुभव प्रमाण पत्र की सॉफ्टकॉपी (यदि कोई हो) (JPEG / PDF फॉर्मेट में 200 KB से कम)
- श्रेणी प्रमाण पत्र की सॉफ्टकॉपी (यदि SC/ST/OBC श्रेणी के हैं) (JPEG / PDF फॉर्मेट में 200 KB से कम)
शुल्क का भुगतान निम्न तरीकों से किया जा सकता है:
क्रेडिट कार्ड (Master/Visa)
डेबिट कार्ड (Master/Visa/Rupay)
नेट बैंकिंग
यूपीआई
दस्तावेजों को उनकी ऑरिजनल कॉपियों से स्कैन करना आवश्यक है। एक बार जब आप दस्तावेज़ अपलोड कर लेते हैं, तो 'Next' (अगला) बटन पर क्लिक करें; आपको फ़ॉर्म का प्रीव्यू विकल्प दिखाई देगा। भविष्य के संदर्भ के लिए अपने फ़ॉर्म को सेव या प्रिंट करें।
रजिस्ट्रेशन फीस, एडमिशन रद्द करना और फ़ीस की वापसी के नियम
रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं की जाएगी।
एडमिशन पक्का होने से पहले, जमा की गई फीस वापस कर दी जाएगी।
अगर एडमिशन पक्का होने के बाद एडमिशन रद्द करने का अनुरोध मिलता है, तो जमा की गई फ़ीस में से प्रोग्राम फ़ीस का 15% (ज़्यादा से ज़्यादा Rs.2,000/- तक) काट लिया जाएगा।
अगर किसी छात्र ने स्टडी मटीरियल की सॉफ्ट कॉपी चुनी है, तो जमा की गई फ़ीस में से सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस काटकर बाकी रकम वापस कर दी जाएगी।
अगर एडमिशन रद्द करने का अनुरोध किसी ऐसे छात्र की तरफ़ से आता है जिसे फ़ीस में छूट मिली हुई है और जिसने सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस और डेवलपमेंट फ़ीस जमा की है, तो सिर्फ़ डेवलपमेंट फ़ीस ही वापस की जाएगी।
एडमिशन बंद होने की तारीख के 60 दिनों के बाद फ़ीस की कोई वापसी नहीं की जाएगी।
कौन कौन से ऑनलाइन कोर्स कराता है इग्नू
IGNOU के ऑनलाइन पाठ्यक्रम (Online Programmes)
स्नातकोत्तर (Postgraduate / Master Degree)
एम.ए. (संस्कृत)
एम.ए. (सस्टेनेबिलिटी साइंस)
एम.कॉम (वाणिज्य)
एम.ए. (डिस्टेंस एजुकेशन)
एम.ए. (अंग्रेज़ी)
एम.ए. (हिन्दी)
एम.ए. (ग्रामीण विकास)
एम.ए. (पत्रकारिता एवं जनसंचार)
एमबीए (मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन)
एमसीए (मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन)
एम.ए. (अनुवाद अध्ययन)
एमएम गांधी एवं शांति अध्ययन
स्नातक (Bachelor Degree)
बीसीए (नया) – बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन
बैचलर ऑफ टूरिज़्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट
बीसीए – बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन
बी.कॉम – बैचलर ऑफ कॉमर्स
बीएसडब्ल्यू – बैचलर ऑफ सोशल वर्क
बैचलर ऑफ टूरिज़्म स्टडीज़
बीएलआईएस – बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस
डिप्लोमा
पीजी डिप्लोमा (पर्यावरण एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य)
पीजी डिप्लोमा (डिजिटल मीडिया)
पीजी डिप्लोमा (डेवलपमेंट कम्युनिकेशन)
पीजी डिप्लोमा (डिस्टेंस एजुकेशन)
पीजी डिप्लोमा (ग्रामीण विकास)
पीजी डिप्लोमा (सस्टेनेबिलिटी साइंस)
पीजी डिप्लोमा (गांधी एवं शांति अध्ययन)
डिप्लोमा (क्रिएटिव राइटिंग – अंग्रेजी)
डिप्लोमा (उर्दू भाषा)
डिप्लोमा (पर्यटन अध्ययन)
डिप्लोमा (पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा)
सर्टिफिकेट कोर्स (Certificate Courses)
सरल संस्कृत बोध
सर्टिफिकेट (फ्रेंच भाषा)
सर्टिफिकेट (स्पैनिश भाषा एवं संस्कृति)
सर्टिफिकेट (उर्दू भाषा)
सर्टिफिकेट (ग्रामीण विकास)
सर्टिफिकेट (फूड एवं न्यूट्रिशन)
सर्टिफिकेट (सूचना प्रौद्योगिकी – IT)
सर्टिफिकेट (लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान)
सर्टिफिकेट (पर्यटन अध्ययन)
सर्टिफिकेट (जनजातीय अध्ययन)
पीजी सर्टिफिकेट (कृषि नीति)
पीजी सर्टिफिकेट (गांधी एवं शांति अध्ययन)
सर्टिफिकेट (पीस स्टडीज़ एवं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट)
सर्टिफिकेट (रूसी भाषा)
सर्टिफिकेट (अरबी भाषा)
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी