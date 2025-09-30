IGNOU Admission 2025: इग्नू जुलाई 2025 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज, अभी करें यहां अप्लाई

IGNOU July 2025 Admission: इग्नू जुलाई 2025 सेशन में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज, 30 सितंबर 2025 है।आप तुरंत इग्नू जुलाई 2025 सेशन के लिए आवेदन ignou.ac.in पर जाकर कर सकते हैं।

IGNOU July 2025 Admission: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड (ODL) और ऑनलाइन मोड के माध्यम से पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए जुलाई 2025 सेशन में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आज, 30 सितंबर 2025 है। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप तुरंत इग्नू जनवरी 2025 सेशन के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर कर सकते हैं।

IGNOU एडमिशन 2025 के लिए उम्मीदवार के पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए- 1. स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फोटो

2. स्कैन किए गए हस्ताक्षर/सिग्नेचर

3. मांगी जा रही शैक्षणिक योग्यता के सभी डॉक्यूमेंट स्कैन किए हुए

4. अनुभव सर्टिफिकेट स्कैन किए हुए

5. कैटेगरी सर्टिफिकेट स्कैन किया गया हुआ, (अगर है तो)

डॉक्यूमेंट अपलोड संबंधित जानकारी- उम्मीदवारों को बता दें कि अपलोड करने के लिए उम्मीदवार की फोटोग्राफ और सिग्नेचर डॉक्यूमेंट का साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ऊपर बताए गए अन्य डॉक्यूमेंट का साइज 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख सभी ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्रामों के लिए बढ़ायी गयी है। उम्मीदवार अप्लाई करने से पहले ये सभी जानकारी इग्नू के वेबसाइट से जरूर पढ़ लें।

IGNOU July 2025 Session: इग्नू एडमिशन 2025 के लिए उम्मीदवार कैसे आवेदन करें- 1. सबसे पहले उम्मीदवार को इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको ‘Registration for July 2025 Session’ पर क्लिक करना होगा।

3. अब आप को अपने आप को पहले रजिस्टर करना होगा, इसके लिए आपको ‘New Registration’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाईल नंबर और ईमेल आईडी डालकर सबमिट कर क्लिक करना होगा।

4. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप को एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप को ध्यान से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।

6. अब आप को अपने पसंद के कोर्स को चुनना होगा।