IGNOU July 2025 Admission: इग्नू जुलाई 2025 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ी, 31 अगस्त तक करें अप्लाई

IGNOU July 2025 Admission: इग्नू जुलाई 2025 सेशन में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक आगे बढ़ा दी गई है।आप तुरंत इग्नू जुलाई 2025 सेशन के लिए आवेदन ignou.ac.in पर जाकर कर सकते हैं।

IGNOU July 2025 Admission: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड (ODL) और ऑनलाइन मोड के माध्यम से पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए जुलाई 2025 सेशन में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 तक आगे बढ़ा दी गई है।। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप तुरंत इग्नू जनवरी 2025 सेशन के लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर कर सकते हैं।

IGNOU July 2025 Session: इग्नू एडमिशन 2025 के लिए उम्मीदवार कैसे आवेदन करें- 1. सबसे पहले उम्मीदवार को इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको ‘Registration for July 2025 Session’ पर क्लिक करना होगा।

3. अब आप को अपने आप को पहले रजिस्टर करना होगा, इसके लिए आपको ‘New Registration’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाईल नंबर और ईमेल आईडी डालकर सबमिट कर क्लिक करना होगा।

4. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप को एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आप को ध्यान से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।

6. अब आप को अपने पसंद के कोर्स को चुनना होगा।

7. अब आप को फीस भरनी होगी और इसके बाद आप कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

IGNOU July 2025 Session Apply Online Link IGNOU एडमिशन 2025 के लिए उम्मीदवार के पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए- 1. स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फोटो

2. स्कैन किए गए हस्ताक्षर/सिग्नेचर

3. मांगी जा रही शैक्षणिक योग्यता के सभी डॉक्यूमेंट स्कैन किए हुए

4. अनुभव सर्टिफिकेट स्कैन किए हुए

5. कैटेगरी सर्टिफिकेट स्कैन किया गया हुआ, (अगर है तो)