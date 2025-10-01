IGNOU Admission 2025: इग्नू में एडमिशन की लास्ट डेट फिर बढ़ी, दाखिले से पहले डीईबी आईडी अनिवार्य

IGNOU Admission 2025 : इग्नू ने एक बार फिर से ओपन डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन मोड में चलाए जा रहे सभी कोर्सेज के जुलाई 2025 सत्र दाखिले के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी है। नए दाखिले की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर कर दी गई है।

IGNOU Admission 2025 : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने एक बार फिर से ओपन डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन मोड में चलाए जा रहे सभी कोर्सेज के जुलाई 2025 सत्र दाखिले के लिए अंतिम तिथि बढ़ा दी है। नए दाखिले की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी गई है। उम्मीदवार ध्यान दें कि यह सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड कोर्सेज को छोड़कर सभी कोर्सेज के लिए है। अब 15 अक्टूबर 2025 तक सभी ओपन और ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम और डिस्टेंस लर्निंग मोड में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स डिप्लोमा, बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के कई कोर्सेज के लिए ऑनलाइन ignouadmission.samarth.edu.in पर अप्लाई कर सकते हैं।

यूनिवर्सिटी 300 से ज्यादा प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले रही है जिनमें 48 अंडरग्रेजुएट, 75 पोस्टग्रेजुएट समेत कई पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट और एप्रीशिएशन/अवेयरनेस प्रोग्राम शामिल हैं। इसमें बी कीपिंग, ऑर्गेनिक पर भी सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाते हैं। इसके अलावा बीए, बी कॉम, बीबीए, एमएससी ग्रह विज्ञान, सामुदायिक विकास एवं विस्तार प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, बीबीए, एमएससी एनालिटिकल केमिस्ट्री, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान, एमए एंथ्रोपोलॉजी, जर्नलिज्म एवं मास कम्युनिकेशन का एक वर्षीय डिप्लोमा भी है

इग्नू में साल में दो सेशन- जुलाई और जनवरी सेशन के लिए एडमिशन प्रक्रिया चलती है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या फिर डिस्टेंस लर्निंग (कहीं दूर बैठे पढ़ाई) करना चाहते हैं, तो आपके पास अच्छा मौका है।

कैसे करें आवेदन जुलाई सत्र में दाखिला लेने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट onlinerr.ignou.ac.in पर विजिट करें।

इसके बाद होम पेज पर “Admission July 2025” लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, यहां “Click here for new registration” का चयन कर अपनी डिटेल्स को दर्ज करें।

रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। कोर्स के लिए निर्धारित ऑनलाइन फीस का भुगतान करके भविष्य के लिए इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

रजिस्ट्रेशन से पहले डीईबी-आईडी बनाना अनिवार्य यूजीसी के रूल के मुताबिक प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए इग्नू समेत किसी भी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल) या ऑनलाइन (ओएल) पाठ्यक्रम में नामांकन से पहले अपनी एबीसी आईडी का उपयोग करके एक डीईबी-आईडी बनाना अनिवार्य है। इच्छुक शिक्षार्थी यूजीसी-डीईबी वेब https://deb.ugc.ac.in/StudentDeBID पर या डिजीलॉकर https://www.digilocker.gov.in के माध्यम से डीईबी-आईडी या www.abc.gov.in पर जाकर अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड से अपनी एबीसी आईडी बना सकते हैं।