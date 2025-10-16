UPSC Success Story: सोशल मीडिया से बनाई दूरी, पहली बार में ही क्रैक की यूपीएससी परीक्षा

Hindustan Hindi News
UPSC IFS Geetika Tamta Success Story: सिविल सेवा परीक्षा (UPSC) को हमारे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इसे पास करने के लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सबसे जरूरी फोकस है। आज हम आपको उत्तराखंड की गीतिका टम्टा की ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी बता रहे हैं, जिन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया और सफलता हासिल की।

गीतिका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने नैनीताल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर हरियाणा के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है।

नए साल का संकल्प बना टर्निंग पॉइंट

साल 2021 की शुरुआत में, गीतिका ने संकल्प लिया कि उन्हें यूपीएससी परीक्षा पास करनी है। उन्होंने तैयारी शुरू की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि सोशल मीडिय उनकी पढ़ाई में सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है।

गीतिका ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। जनवरी, 2021 को उन्होंने बिना देर किए अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए। यह फैसला उनकी सफलता की यात्रा में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।

सफलता का मंत्र: सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान

सोशल मीडिया से दूरी बनाने के बाद, गीतिका ने अपनी पढ़ाई का समय बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए परिवार और दोस्तों के सामाजिक कार्यक्रमों और त्योहारों में जाना भी कम कर दिया। उनका अपना एकमात्र लक्ष्य यूपीएससी क्रैक करना लिया।

उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। 2021 में उन्होंने यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा पास की और उसके बाद मेंस परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी में जुट गईं।

239वीं रैंक के साथ बनीं IFS

2022 को जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो गीतिका टम्टा ने ऑल इंडिया में 239वीं रैंक हासिल की। इस शानदार रैंक के साथ, उनका चयन भारतीय विदेश सेवा (IFS) के लिए हुआ।

गीतिका की कहानी यह साबित करती है कि अगर छात्र अपने लक्ष्य के प्रति सच्चे हों और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बना लें, तो UPSC जैसी बड़ी परीक्षा को भी पहली बार में पास किया जा सकता है। यह उन सभी छात्रों के लिए एक बड़ी सीख है जो आज भी सोशल मीडिया पर अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं।

