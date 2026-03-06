Hindustan Hindi News
IDBI Vacancy 2026: आईडीबीआई बैंक में निकली 1300 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट idbi.bank.in पर करें आवेदन

Mar 06, 2026 10:59 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IDBI Junior Assistant Manager Vacancy : आईडीबीआई बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर (जेएएम) और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के 1300 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है।

IDBI Vacancy 2026: आईडीबीआई बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर (जेएएम) और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के 1300 पदों पर भर्ती निकाली है। रिक्तियों में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर (जेएएम) ग्रेड ओ के 1100 और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की 200 वैकेंसी हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 8 मार्च, 2026 से शुरू होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मार्च, 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट www.idbibank.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

रिक्तियां

असिस्टेंट मैनेजर - ग्रेड ‘A’: 200 पद

जूनियर असिस्टेंट मैनेजर (JAM) - ग्रेड ‘O’ (क्षेत्रीय): 1100 पद

योग्यता व अन्य ब्योरा

जूनियर असिस्टेंट मैनेजर (JAM) - ग्रेड ‘O’

आयु सीमा- 20 वर्ष से 25 वर्ष।

योग्यता- असिस्टेंट मैनेजर (जेएएम) ग्रेड ओ - जनरलिस्ट - किसी भी विषय से ग्रेजुएशन।

पासिंग मार्क्स- जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस - 60 फीसदी, एससी व एसटी - 55 फीसदी,

वेतनमान - 6.14 लाख से 6.50 लाख सालाना

चयन -ऑनलाइन टेस्ट (ओटी), दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी), व्यक्तिगत साक्षात्कार (पीआई) और भर्ती पूर्व चिकित्सा परीक्षण (पीआरएमटी)

सेंट्रल बैंक में 275 पदों पर भर्ती

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अलग-अलग टेक्निकल और प्रोफेशनल पदों पर 275 वैकेंसी निकाली हैं। इसमें IT ऑफिसर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड और रिस्क मैनेजर जैसे कई पद शामिल हैं। न्यूनतम आयु 23 साल है. अधिकतम आयु 40 साल है।

वेब सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए बी.ई/बीटेक/एमटीएस के साथ स्केल II की पोस्ट पर न्यूनतम 4 साल का अनुभव या स्केल III की पोस्ट पर 6 साल का अनुभव होना चाहिए। डाटा आर्किटेक्ट/डाटा इंजीनियर के लिए बी.ई/बीटेक/एमसीए की डिग्री के साथ 4 साल संबंधित विषय में डिग्री चाहिए।

डाटा गवर्नेंस एंड क्वालिटी बी.ई/बीटेक/एमसीए के साथ 6 साल का डाटा गवर्नेंस संबंधित पोस्ट पर 6 साल का अनुभव होना चाहिए। आईटी ऑफिसर के लिए भी बी.ई/बीटेक/एमसीए (CS/IT/इलेक्ट्रॉनिक्स) की डिग्री के साथ 2 या 4 साल का अनुभव मांगा गया है। रिस्क मैनेजर एमबीए/एमएमएस/फाइनेंस, स्टेटिस्टिक्स में पीजी के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस हो। टैक्सेशन/सीए के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (ICAI) किया हो। इसके साथ 2 रिलेटेड फील्ड में काम किया हो।

रिस्क मैनेजर के लिए सीए, एमबीए (फाइनेंस) या संबंधित डिग्री मांगी गई है। अनुभव भी पद के हिसाब से 1 साल से लेकर 8 साल तक मांगा गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट centralbank.bank.in पर आवेदन कर सकते हैं।

IDBI Bank
