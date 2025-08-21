IDBI JAM Final Result 2025 OUT at idbi.bank.in here direct link IDBI JAM Final Result 2025: आईडीबीआई JAM फाइनल रिजल्ट 2025 idbi.bank.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़IDBI JAM Final Result 2025 OUT at idbi.bank.in here direct link

IDBI JAM Final Result 2025: आईडीबीआई JAM फाइनल रिजल्ट 2025 idbi.bank.in पर जारी, Direct Link

IDBI Bank JAM Final Result 2025: आईडीबीआई बैंक की ओर से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ (IDBI JAM Grade 'O') भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 02:05 PM
share Share
Follow Us on
IDBI JAM Final Result 2025: आईडीबीआई JAM फाइनल रिजल्ट 2025 idbi.bank.in पर जारी, Direct Link

IDBI Bank JAM Final Result 2025: इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (IDBI) बैंक की ओर से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड "ओ" (IDBI JAM Grade 'O') भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था वे आधिकारिक वेबसाइट idbi.bank.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को आईडीबीआई जैम ग्रेड ओ भर्ती इंटरव्यू राउंड का रिजल्ट देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की जरूरत पड़ेगी। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 676 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

IDBI Bank JAM Final Result 2025 Direct Link

IDBI JAM Final Result 2025: आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर फाइनल रिजल्ट 2025 कैसे करें डाउनलोड?

रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

1. सबसे पहले IDBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं idbibank.in

2. होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करें और "Careers” सेक्शन पर क्लिक करें।

3. "Result of Personal Interview" या "Junior Assistant Manager 2025 Result" के लिंक पर क्लिक करें।

4. अब नया पेज खुलेगा जहां लॉगिन करना होगा।

5. रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालें।

6. 'सबमिट' करते ही रिजल्ट PDF खुलेगा जिसमें आपका क्वालिफाई स्टेटस दिखेगा।

7. रिजल्ट को डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए सेव करके रखें।

चयन प्रक्रिया में कुल चार चरण हैं, ऑनलाइन परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू और प्री-रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट। लिखित परीक्षा का आयोजन 8 जून 2025 को किया गया था। इसका रिजल्ट 7 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

IDBI Bank Results
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।