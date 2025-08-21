IDBI JAM Final Result 2025: आईडीबीआई JAM फाइनल रिजल्ट 2025 idbi.bank.in पर जारी, Direct Link

IDBI Bank JAM Final Result 2025: आईडीबीआई बैंक की ओर से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ओ (IDBI JAM Grade 'O') भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है।

IDBI Bank JAM Final Result 2025: इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (IDBI) बैंक की ओर से जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड "ओ" (IDBI JAM Grade 'O') भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था वे आधिकारिक वेबसाइट idbi.bank.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को आईडीबीआई जैम ग्रेड ओ भर्ती इंटरव्यू राउंड का रिजल्ट देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की जरूरत पड़ेगी। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 676 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

IDBI Bank JAM Final Result 2025 Direct Link IDBI JAM Final Result 2025: आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर फाइनल रिजल्ट 2025 कैसे करें डाउनलोड? रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

1. सबसे पहले IDBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं idbibank.in

2. होमपेज पर नीचे स्क्रॉल करें और "Careers” सेक्शन पर क्लिक करें।

3. "Result of Personal Interview" या "Junior Assistant Manager 2025 Result" के लिंक पर क्लिक करें।

4. अब नया पेज खुलेगा जहां लॉगिन करना होगा।

5. रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालें।

6. 'सबमिट' करते ही रिजल्ट PDF खुलेगा जिसमें आपका क्वालिफाई स्टेटस दिखेगा।

7. रिजल्ट को डाउनलोड कर लें और भविष्य के लिए सेव करके रखें।