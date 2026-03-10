IDBI JAM Recruitment 2026: IDBI बैंक में 1100 जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पदों पर निकली वैकेंसी, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई
IDBI Bank JAM Recruitment 2026: बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए IDBI बैंक एक शानदार अवसर लेकर आया है। IDBI बैंक ने जूनियर असिस्टेंट मैनेजर (JAM) ग्रेड-O के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से बैंक कुल 1100 पदों को भरने जा रहा है।
इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 मार्च 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट idbibank.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मार्च 2026 निर्धारित की गई है, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी कर लें।
पदों का विवरण और आरक्षण
IDBI बैंक ने इन 1100 पदों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है ताकि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रहे। इसमें सामान्य वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। यह भर्ती 'डायरेक्ट रिक्रूटमेंट' के आधार पर की जा रही है, जो बैंकिंग करियर की शुरुआत के लिए एक बेहतरीन पायदान है।
पात्रता मानदंड
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। स्नातक में कम से कम 60% अंक (SC/ST/PwBD उम्मीदवारों के लिए 55%) होना अनिवार्य है।
आयु सीमा: 1 मार्च 2026 को उम्मीदवार की आयु न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका मतलब है कि उम्मीदवार का जन्म 2 मार्च 2001 से पहले और 1 मार्च 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
चयन प्रक्रिया
जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर चयन के लिए उम्मीदवारों को एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया से गुजरना होगा:
ऑनलाइन टेस्ट : सबसे पहले एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसमें तार्किक क्षमता, अंग्रेजी भाषा, क्वांटिटेटिव एप्टीटियूड और जनरल/बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV): लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को उनके शैक्षणिक और व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट की जांच के लिए बुलाया जाएगा।
पर्सनल इंटरव्यू: अंतिम चरण में उम्मीदवार का इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसके आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार होगी।
आवेदन शुल्क
आवेदन करने के लिए सामान्य, OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों को 1050 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क केवल 250 रुपये रखा गया है। यह शुल्क केवल ऑनलाइन मोड (डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग) के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।
कैसे करें आवेदन?
- सबसे पहले IDBI बैंक की वेबसाइट idbibank.in पर जाएं।
2. होमपेज पर 'Careers' टैब के अंदर 'Current Openings' पर क्लिक करें।
3. "Recruitment of Junior Assistant Manager (JAM), Grade 'O' - 2026-27" के लिंक को चुनें।
4. अपना रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें।
5. फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट कर दें।
भर्ती के बाद चयनित उम्मीदवारों को बैंक के नियमानुसार आकर्षक वेतन और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। परीक्षा की संभावित तिथि अप्रैल 2026 में होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स