IDBI बैंक में बनिए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, 1100 पदों पर बंपर भर्ती; आवेदन प्रक्रिया शुरू
IDBI बैंक ने 1,100 जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पदों के लिए भर्ती निकाली है। स्नातक उम्मीदवार 8 से 19 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
बैंकिंग क्षेत्र में अपना भविष्य संवारने की इच्छा रखने वाले स्नातक युवाओं के लिए आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) ने एक शानदार अवसर की घोषणा की है। बैंक ने साल 2026 27 के लिए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर (JAM) ग्रेड 'O' के कुल 1,100 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती क्षेत्रीय (Regional) स्तर पर की जा रही है, जो उम्मीदवारों को उनके संबंधित राज्यों और क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का हिस्सा बनने का मौका देती है। रोजगार की इस दौड़ में यह विज्ञापन उन लोगों के लिए बेहद खास है जो एक प्रतिष्ठित सरकारी बैंक के साथ अपने प्रोफेशनल सफर की शुरुआत करना चाहते हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसे बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
भर्ती की महत्वपूर्ण तिथियां और पदों का विवरण
आईडीबीआई बैंक द्वारा जारी इस भर्ती अभियान के तहत आवेदन की प्रक्रिया 08 मार्च 2026 से शुरू होकर 19 मार्च 2026 तक चलेगी। उम्मीदवारों को अपनी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन संख्या 7/2025 26 को ध्यान से पढ़ना चाहिए। बैंक ने इन 1,100 पदों को भारत के विभिन्न जोनों में विभाजित किया है। सबसे अधिक रिक्तियां दिल्ली एनसीआर (130 पद) और मुंबई (130 पद) में हैं। इसके अलावा लखनऊ में 85, बेंगलुरु में 75, और अहमदाबाद व चेन्नई में 70 70 पद आवंटित किए गए हैं। उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे केवल उसी जोन का चयन करें जिसकी क्षेत्रीय भाषा पर उनकी अच्छी पकड़ हो, क्योंकि यह चयन प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। बैंक ने ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि 12 अप्रैल 2026 निर्धारित की है, जो सुबह के सत्र में आयोजित की जाएगी।
शैक्षणिक योग्यता और पात्रता के कड़े मानक
इस प्रतिष्ठित पद के लिए बैंक ने स्पष्ट पात्रता मानदंड तय किए हैं। कट ऑफ तिथि 1 मार्च 2026 तक उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएशन में कम से कम 60% अंक होना आवश्यक है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को 5% की छूट के साथ 55% अंक की पात्रता दी गई है। ध्यान रहे कि केवल डिप्लोमा धारक इस पद के लिए पात्र नहीं होंगे। उम्र की बात करें तो उम्मीदवार की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जिसमें एससी/एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की राहत मिलेगी। इसके साथ ही, कंप्यूटर और आईटी की बुनियादी समझ आज के डिजिटल युग में अनिवार्य कर दी गई है।
मिलेगा आकर्षक सैलरी पैकेज
IDBI बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड 'O') के पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को एक प्रतिस्पर्धी वेतन पैकेज दिया जाएगा। 'क्लास ए' शहरों में शामिल होने के समय कुल सीटीसी (Cost to Company) 6.14 लाख से 6.50 लाख रुपये प्रति वर्ष के बीच होने की उम्मीद है। इसके अलावा, कर्मचारी आईडीबीआई बैंक लिमिटेड न्यू पेंशन स्कीम (IBLNPS) के नियमों के तहत सुरक्षित भविष्य के हकदार होंगे। करियर के लिहाज से यह पद बहुत ही प्रगतिशील है। तीन साल की सफल सेवा और संतोषजनक प्रदर्शन के बाद, इन अधिकारियों को ग्रेड 'ए' में पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है। यह न केवल वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है, बल्कि बैंकिंग क्षेत्र के शीर्ष स्तर तक पहुँचने के द्वार भी खोलता है।
चयन प्रक्रिया और परीक्षा का प्रारूप
बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बनने की राह चार मुख्य चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले एक ऑनलाइन टेस्ट (OT) आयोजित किया जाएगा, जिसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद एक व्यक्तिगत साक्षात्कार (Personal Interview) होगा, जहाँ उम्मीदवार की तार्किक क्षमता, बैंकिंग ज्ञान और संचार कौशल का परीक्षण किया जाएगा। अंतिम चरण में प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट (PRMT) होगा, ताकि उम्मीदवार की शारीरिक दक्षता सुनिश्चित की जा सके। ऑनलाइन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए उम्मीदवारों को अभी से गहन तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेरिट लिस्ट तैयार करते समय जोन वाइज रिक्तियों और आरक्षण नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
आवेदन कैसे करें और शुल्क का विवरण
इच्छुक उम्मीदवार आईडीबीआई बैंक की आधिकारिक वेबसाइट idbi.bank.in के 'Careers' सेक्शन में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपना फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और एक हस्तलिखित घोषणा पत्र (Handwritten Declaration) अपलोड करना होगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो SC/ST/PwBD श्रेणी के लिए केवल 250 रुपये (सूचना शुल्क) तय किया गया है, जबकि अन्य सभी श्रेणियों के लिए यह शुल्क 1050 रुपये है। शुल्क का भुगतान पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में डेबिट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए करना होगा। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फॉर्म में दी गई जानकारी उनके दस्तावेजों से पूरी तरह मेल खाती हो, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद इसमें सुधार की गुंजाइश बहुत कम होती है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
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- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
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