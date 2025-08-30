12वीं पास युवाओं के लिए शानदार मौका, ICSIL में डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती; मिलेगा बढ़िया वेतन

icsil deo recruitment 2025: इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया (ICSIL) ने 48 डेटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 12वीं पास उम्मीदवार 4 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

icsil deo recruitment 2025: नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक और शानदार अवसर सामने आया है। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (ICSIL) ने डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO) पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। कुल 48 पदों के लिए यह नोटिफिकेशन 30 अगस्त 2025 को जारी किया गया। आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू होगी और 4 सितंबर 2025 दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार icsil.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

क्या होनी चाहिए योग्यता इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना ज़रूरी है। साथ ही MS Office का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए। आयु सीमा का उल्लेख विस्तृत अधिसूचना में किया गया है, जिसे उम्मीदवार डाउनलोड कर सकते हैं।

कितना मिलेगा वेतन वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को 22411 रुपये मासिक वेतन मिलेगा, जो GNCTD के न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार तय किया गया है। वहीं, आवेदन के लिए एक बार का पंजीकरण शुल्क 590 रुपये रखा गया है, जो नॉन-रिफंडेबल है।

ICSIL भर्ती 2025 में कुल 48 रिक्तियां हैं और सभी पद डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए निर्धारित हैं। उम्मीदवारों का चयन दस्तावेज़ सत्यापन और कौशल परीक्षण (स्किल टेस्ट) के आधार पर होगा। इस टेस्ट में कंप्यूटर दक्षता और टाइपिंग स्पीड की जांच की जाएगी।

कैसे करें आवेदन आवेदन करने की प्रक्रिया बेहद आसान है। उम्मीदवार को सबसे पहले ICSIL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां "Data Entry Operator Recruitment 2025" लिंक पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी भरनी होगी। इसके बाद शुल्क का भुगतान करके आवेदन पत्र सबमिट करना होगा। भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखना ज़रूरी है।