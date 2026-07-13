ICSI CSEET Result 2026 Date: 15 जुलाई को आएगा CSEET रिजल्ट, icsi.edu पर मिलेगा Link
ICSI CSEET Result 2026 Date: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) द्वारा सीएसईईटी जून 2026 परीक्षा का परिणाम 15 जुलाई को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।
ICSI CSEET June 2026 results date: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) जून 2026 सत्र के परीक्षा परिणामों की तारीख और समय का आधिकारिक एलान कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थी 15 जुलाई 2026 को दोपहर ठीक 2 बजे से संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट को पहले लॉग इन करना होगा।
जून के पहले सप्ताह में आयोजित हुई थी परीक्षा
आईसीएसईआई द्वारा जारी की गई आधिकारिक नोटिस के अनुसार, सीएसईईटी जून 2026 सत्र की परीक्षाओं का आयोजन देश भर के विभिन्न केंद्रों पर 1 जून से 4 जून 2026 के बीच किया गया था। परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक आयोजित की गई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही छात्र अपने विषय-वार अंकों और क्वालिफाइंग स्टेटस को जानने के लिए इस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब संस्थान इस रिजल्ट के साथ-साथ सभी छात्रों का फॉर्मल ‘ई-रिजल्ट-कम-मार्क्स स्टेटमेंट’ भी पोर्टल पर तुरंत लाइव कर देगा।
नहीं मिलेगी कोई फिजिकल कॉपी
आईसीएसईआई ने नोटिस में यह बात पूरी तरह साफ कर दी है कि किसी भी उम्मीदवार को रिजल्ट या मार्क्स स्टेटमेंट की कोई भी फिजिकल या हार्ड कॉपी डाक के जरिए नहीं भेजी जाएगी। छात्रों को इसे केवल ऑनलाइन मोड में ही डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखना होगा।
पास होने के लिए चाहिए इतने अंक
अगर पासिंग क्राइटेरिया की बात करें, तो छात्रों को सीएसईईटी परीक्षा पास करने के लिए दो प्रमुख शर्तों को पूरा करना होगा। पहली शर्त यह है कि परीक्षा के चारों पेपरों—बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, और करंट अफेयर्स में अलग-अलग कम से कम 40 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है। इसके साथ ही, दूसरी शर्त के मुताबिक चारों विषयों को मिलाकर कुल एग्रीगेट स्कोर कम से कम 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है। जो छात्र इन दोनों शर्तों को पूरा करेंगे, उन्हें ही इस परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा।
पोर्टल पर इन 5 आसान स्टेप्स में चेक करें अपना रिजल्ट:
- सबसे पहले आईसीएसईआई की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं।
- होमपेज पर दिखाई दे रहे 'CSEET June 2026 Result' के लिंक पर क्लिक करें।
- अब नए पेज पर अपना एप्लिकेशन नंबर (रजिस्ट्रेशन नंबर) और जन्मतिथि दर्ज करें।
- स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी कोड (कैप्चा) भरकर 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
- आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा, इसे चेक करें और भविष्य के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
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