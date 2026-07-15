ICSI CSEET Result 2026 OUT, Direct Link: सीएसईईटी जून 2026 रिजल्ट icsi.edu पर जारी, डाउनलोड लिंक
ICSI CSEET result 2026 Declared, Link: आईसीएसआई (ICSI) ने सीएसईईटी (CSEET) जून 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र अपना रोल नंबर डालकर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
ICSI CSEET June Result 2026 Direct Link: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेकेट्ररीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने आज 15 जुलाई 2026 को सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) जून 2026 परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। जो उम्मीदवार इस साल 1 जून से 4 जून 2026 के बीच आयोजित की गई परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब बिना किसी देरी के बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
पास होने के लिए कितने अंक हैं जरूरी?
इस परीक्षा को पास करना उन सभी छात्रों के लिए बेहद जरूरी है जो कंपनी सेक्रेटरी बनने के अपने सफर के अगले सबसे महत्वपूर्ण चरण, यानी सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में सीधे दाखिला पाना चाहते हैं। इंस्टीट्यूट के नियमों के अनुसार, इस परीक्षा को पास करने के लिए प्रत्येक छात्र को कुल चार पेपरों में से प्रत्येक व्यक्तिगत विषय में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके साथ ही, चारों विषयों को मिलाकर कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने भी बेहद जरूरी हैं। इस परीक्षा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है।
घर पर नहीं भेजी जाएगी फिजिकल मार्कशीट
आईसीएसआई ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि परीक्षा पास करने वाले किसी भी छात्र को उनके मार्क्स या परिणाम की कोई भी फिजिकल कॉपी (हार्ड कॉपी) डाक या कूरियर के जरिए नहीं भेजी जाएगी। सभी सफल और असफल उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जाकर डिजिटल स्कोरकार्ड ही डाउनलोड करना होगा। इस डिजिटल स्कोरकार्ड में छात्र का नाम, रोल नंबर, प्रत्येक विषय में मिले अंक और उनका अंतिम स्टेटस पास या फेल लिखा होगा।
CSEET जून 2026 टॉपर्स लिस्ट-
- गुनगुन
2. सृष्टि
3. छवि कमल मित्तल
अपना स्कोरकार्ड ऐसे डाउनलोड करें (स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया)
रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र नीचे दिए गए बेहद आसान स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
स्टेप 1: सबसे पहले आईसीएसआई की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर दिखाई दे रहे "CSEET June 2026 Result" के लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3: अब एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां अपना यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर (Unique Registration Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करें।
स्टेप 4: डिटेल्स भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा। भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें और पीडीएफ फाइल को सेव कर लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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