ICSI CSEET Result Nov 2025: आईसीएसआई सीएसईईटी नवंबर रिजल्ट 2025 icsi.edu पर जारी, Direct Link

ICSI CSEET November Result 2025: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI)ने आज 20 नवंबर 2025 को ICSI CSEET नवंबर परीक्षा का रिजल्ट जारी की दिया है। अगर आप ने भी यह एग्जाम दिया है तो आप अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट को यूनिक आईडी नंबर और जन्म तिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

ICSI CSEET Result Nov 2025 Download Link ICSI CSEET नवंबर 2025 सत्र का औपचारिक ई-परिणाम-सह-अंक विवरण उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड करने के लिए परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद वेबसाइट icsi.edu पर अपलोड किया जाएगा। आईसीएसआई उम्मीदवारों को मार्कशीट की कोई हार्ड कॉपी प्रदान नहीं की जाएगी।

यह परीक्षा 8 नवंबर, 2025 को आयोजित की गई थी। सीएसईईटी 2025 के परिणाम एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेंगे। परीक्षा 120 मिनट में दूरस्थ प्रॉक्टर्ड मोड में आयोजित की गई थी।

आईसीएसआई सीएसईईटी के लिए योग्यता मानदंड- आईसीएसआई सीएसईईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, उम्मीदवारों को निर्धारित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करना होगा

प्रत्येक व्यक्तिगत पेपर में कम से कम 40% अंक प्राप्त करें।

सभी पेपरों में 50% या उससे अधिक का समग्र स्कोर प्राप्त करें।

ICSI CSEET Result November 2025: कैंडिडेट ICSI CSEET परीक्षा का रिजल्ट कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक “ICSI CSEET November 2025” पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट 2025 ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपने रिजल्ट को ध्यान से चेक कीजिए।

6. इसके बाद आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।