Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़ICSI CSEET Result 2025 OUT for November session at icsi.edu, here scorecards pdf download direct link
ICSI CSEET Result Nov 2025: आईसीएसआई सीएसईईटी नवंबर रिजल्ट 2025 icsi.edu पर जारी, Direct Link

ICSI CSEET Result Nov 2025: आईसीएसआई सीएसईईटी नवंबर रिजल्ट 2025 icsi.edu पर जारी, Direct Link

संक्षेप: ICSI CSEET Result 2025: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI)ने आज 20 नवंबर 2025 को ICSI CSEET नवंबर परीक्षा का रिजल्ट जारी की दिया है। रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट को यूनिक आईडी नंबर और जन्म तिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

Thu, 20 Nov 2025 02:27 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ICSI CSEET November Result 2025: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI)ने आज 20 नवंबर 2025 को ICSI CSEET नवंबर परीक्षा का रिजल्ट जारी की दिया है। अगर आप ने भी यह एग्जाम दिया है तो आप अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट को यूनिक आईडी नंबर और जन्म तिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ICSI CSEET Result Nov 2025 Download Link

ICSI CSEET नवंबर 2025 सत्र का औपचारिक ई-परिणाम-सह-अंक विवरण उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड करने के लिए परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद वेबसाइट icsi.edu पर अपलोड किया जाएगा। आईसीएसआई उम्मीदवारों को मार्कशीट की कोई हार्ड कॉपी प्रदान नहीं की जाएगी।

यह परीक्षा 8 नवंबर, 2025 को आयोजित की गई थी। सीएसईईटी 2025 के परिणाम एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य रहेंगे। परीक्षा 120 मिनट में दूरस्थ प्रॉक्टर्ड मोड में आयोजित की गई थी।

आईसीएसआई सीएसईईटी के लिए योग्यता मानदंड-

आईसीएसआई सीएसईईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, उम्मीदवारों को निर्धारित न्यूनतम मानदंडों को पूरा करना होगा

प्रत्येक व्यक्तिगत पेपर में कम से कम 40% अंक प्राप्त करें।

सभी पेपरों में 50% या उससे अधिक का समग्र स्कोर प्राप्त करें।

ICSI CSEET Result November 2025: कैंडिडेट ICSI CSEET परीक्षा का रिजल्ट कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक “ICSI CSEET November 2025” पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट 2025 ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपने रिजल्ट को ध्यान से चेक कीजिए।

6. इसके बाद आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Results
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।