ICSI CSEET June 2026: आईसीएसआई सीएसईईटी जून 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन icsi.edu पर शुरू, 15 फरवरी है लास्ट डेट

संक्षेप: ICSI CSEET June 2026 Registration: आईसीएसआई ने सीएसईईटी जून 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा।

Dec 22, 2025 01:40 pm IST

ICSI CSEET June 2026 Registration: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) की ओर से कंपनी सेक्रेटरी एक्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) जून 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा। रजिस्ट्रेशन विंडो 15 फरवरी 2026 को बंद हो जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आईसीएसआई CSEET 2026 परीक्षा का आयोजन 1 से 4 जून 2026 तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवेदकों को कुल 50 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे और प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे।

योग्यता- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 12वीं की परीक्षा में उपस्थित होना चाहिए या 12वीं उत्तीर्ण या उसके समकक्ष परीक्षा पास की होनी चाहिए।

एप्लीकेशन फीस- उम्मीदवारों को आईसीएसआई CSEET जून 2026 के लिए आवेदन करने के लिए 7500 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा। परीक्षा शुल्क 1500 रुपये है।

ICSI CSEET June 2026: आईसीएसआई CSEET जून 2026 परीक्षा के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करें- 1. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर आईसीएसआई CSEET जून 2026 परीक्षा लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको यूजरनेम और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करना होगा।

4. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आपको एप्लीकेशन फीस भरनी होगी।

6. अब आपको मांगे गए डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा।

7. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।

ICSI CSEET June 2026: रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट 1. उम्मीदवार की फोटोग्राफ

2. उम्मीदवार के सिग्नेचर

3. जन्मतिथि सर्टिफिकेट (10वीं की मार्कशीट)

4. एडमिट कार्ड/हॉल टिकट 10+2 परीक्षा का (अगर आप उपस्थित होने वाले हैं)

5. कैटेगरी सर्टिफिकेट