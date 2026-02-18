ICSI CSEET June 2026: CSEET जून 2026 रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी, 28 फरवरी तक भरें अपना फॉर्म

ICSI CSEET June 2026: CSEET जून 2026 रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ी, 28 फरवरी तक भरें अपना फॉर्म
ICSI CSEET June 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने जून 2026 सत्र के लिए होने वाली सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) की रजिस्ट्रेशन तिथि को आगे बढ़ा दिया है।
ICSI CSEET June 2026: कंपनी सेक्रेटरी (CS) बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने जून 2026 सत्र के लिए होने वाली सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) की रजिस्ट्रेशन तिथि को आगे बढ़ा दिया है। इंस्टीट्यूट द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, इच्छुक उम्मीदवार अब 28 फरवरी 2026 तक अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।
पहले आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित थी, लेकिन छात्रों की सुविधा को देखते हुए इसे बढ़ा दिया गया है। यह उन अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो किसी कारणवश पहले आवेदन नहीं कर पाए थे।
बदला हुआ परीक्षा पैटर्न और महत्वपूर्ण तारीखें
जून 2026 का सत्र सीएस के छात्रों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसी सत्र से आईसीएसआई (ICSI) अपनी परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव लागू कर रहा है।
परीक्षा की तिथि: CSEET जून 2026 की परीक्षा 1 जून से 4 जून 2026 के बीच आयोजित की जाएगी।
परीक्षा का मोड: सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब यह परीक्षा ऑफलाइन (सेंटर-आधारित) मोड में आयोजित होगी।
रजिस्ट्रेशन की नई तिथि: 28 फरवरी 2026
एनरोलमेंट विंडो: रजिस्ट्रेशन के बाद, बिना लेट फीस के परीक्षा एनरोलमेंट की प्रक्रिया 1 मार्च से 7 अप्रैल 2026 तक चलेगी। लेट फीस के साथ यह मौका 20 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध रहेगा।
फीस और पात्रता
इंस्टीट्यूट ने इस बार फीस स्ट्रक्चर में भी संशोधन किया है। अब सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 7,500 रुपये और एनरोलमेंट शुल्क 1,500 रुपये निर्धारित किया गया है। आरक्षित श्रेणियों (SC/ST/PH) और विशिष्ट क्षेत्रों के छात्रों के लिए नियमानुसार शुल्क में छूट का प्रावधान भी रखा गया है।
पात्रता: जो छात्र 12वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं या उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे इस प्रवेश परीक्षा के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र भी इसके माध्यम से सीएस कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं।
सब्जेक्ट-वाइज परीक्षा का शेड्यूल
परीक्षा प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:45 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा।
1 जून: बिजनेस कम्युनिकेशन
2 जून: फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग
3 जून: इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट
4 जून: बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट (OMR आधारित)
आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवार आईसीएसआई के आधिकारिक पोर्टल smash.icsi.edu पर जाकर 'ऑनलाइन सर्विसेज' टैब के तहत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन के लिए छात्र की फोटो, सिग्नेचर, जन्म तिथि प्रमाण पत्र (10वीं की मार्कशीट) और 12वीं का एडमिट कार्ड या मार्कशीट जैसे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 28 फरवरी के बाद रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ने की संभावना कम है। अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
