ICSI CSEET Result January 2026: सीएसईईटी जनवरी 2026 का रिजल्ट जारी, icsi.edu पर ऐसे देखें स्कोरकार्ड

संक्षेप: ICSI CSEET Result January 2026: स्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICAI) ने CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) जनवरी 2026 सेशन का परिणाम आज, 20 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है।

ICSI CSEET January Result 2026 Download: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICAI) ने CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) जनवरी 2026 सेशन का परिणाम आज, 20 जनवरी 2026 को आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए हजारों छात्र अब संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

यह परीक्षा 10 जनवरी 2026 को रिमोट प्रॉक्टर्ड मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी, जबकि तकनीकी समस्याओं का सामना करने वाले छात्रों के लिए 12 जनवरी को दोबारा परीक्षा ली गई थी।

ICSI CSEET Result January 2026 Direct Link ICSI CSEET 2026 January Result: रिजल्ट डाउनलोड करने की प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड) उम्मीदवार अपना ई-रिजल्ट-कम-मार्क्स स्टेटमेंट नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके प्राप्त कर सकते हैं:

सबसे पहले ICSI की आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं। 2. होमपेज पर "Examination" टैब के तहत "Result of CSEET January 2026 Session" के लिंक पर क्लिक करें।

3. अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा।

4. अपना यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

5. कैप्चा कोड भरें और 'Login' बटन पर क्लिक करें।

6. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन होगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंटआउट जरूर लें।

पासिंग क्राइटेरिया CSEET परीक्षा को पास करने के लिए उम्मीदवारों को संस्थान द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंकों को प्राप्त करना अनिवार्य है:

विषयवार न्यूनतम अंक: प्रत्येक पेपर (कुल 4 पेपर) में कम से कम 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है।

कुल एग्रीगेट: सभी विषयों को मिलाकर कुल अंकों का 50% (एग्रीगेट) होना अनिवार्य है।

अगला कदम: CS एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन जो छात्र जनवरी सत्र की इस परीक्षा में सफल हुए हैं, वे अब CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए पंजीकरण करने के पात्र बन गए हैं।

महत्वपूर्ण सूचना: छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि परीक्षा परिणाम की फिजिकल कॉपी डाक द्वारा नहीं भेजी जाएगी। आधिकारिक तौर पर डाउनलोड किया गया स्कोरकार्ड ही आगे के रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड होगा।