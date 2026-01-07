ICSI CSEET Mock Test 2026: CSEET जनवरी परीक्षा के लिए आज से मॉक टेस्ट शुरू, छात्रों के लिए दिशा-निर्देश जारी

संक्षेप: ICSI CSEET Jan 2026: इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) की ओर से आज 7 जनवरी, 2026 से सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) के लिए मॉक टेस्ट आयोजित किया जा रहा है।

ICSI CSEET Mock Test 2026: कंपनी सेक्रेटरी (CS) बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) की ओर से आज 7 जनवरी, 2026 से सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) के लिए मॉक टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। यह मॉक टेस्ट उन सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य और बेहद जरूरी है, जो मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं।

मॉक टेस्ट का उद्देश्य और समय ICSI द्वारा आयोजित इस मॉक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य छात्रों को ऑनलाइन रिमोट प्रॉक्टर्ड परीक्षा के माहौल से परिचित कराना है। छात्रों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर लॉगिन क्रेडेंशियल और परीक्षा के समय की जानकारी भेज दी गई है।छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने आवंटित समय से कम से कम 30 मिनट पहले लॉगिन करें।

महत्वपूर्ण तकनीकी निर्देश यह परीक्षा घर बैठे दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए ICSI ने कुछ कड़े तकनीकी नियम निर्धारित किए हैं।

SEB डाउनलोड करना अनिवार्य: छात्रों को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर 'Safe Exam Browser' (SEB) का नया वर्जन डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा। इसके बिना परीक्षा शुरू नहीं की जा सकेगी।

डिवाइस की आवश्यकता: छात्र केवल लैपटॉप या डेस्कटॉप का ही उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल फोन, टैबलेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी।

इंटरनेट और बिजली: परीक्षा के दौरान एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन और पावर बैकअप होना जरूरी है ताकि बीच में कोई बाधा न आए।

छात्रों के लिए जरूरी सावधानियां मॉक टेस्ट के दौरान छात्रों को ठीक उसी तरह व्यवहार करना होगा जैसे वे मुख्य परीक्षा में करेंगे। कमरे में रोशनी पर्याप्त होनी चाहिए और छात्र के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति वहां मौजूद नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को प्रॉक्टर द्वारा नोट किया जा सकता है।