ICSI CSEET November 2025 Admit Card: आईसीएसआई सीएसईईटी एडमिट कार्ड नवंबर 2025 icsi.edu पर जारी, Direct Link

संक्षेप: ICSI CSEET Admit Card November 2025: आईसीएआई ने कपंनी सेक्रेटरी नवंबर प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Wed, 29 Oct 2025 06:14 PM

ICSI CSEET November 2025 Admit Card Out: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने आज 29 अक्टूबर 2025 को कपंनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET), नवंबर 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन कैंडिडेट ने सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET), नवंबर 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वे ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी यूनिक आईडी और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा। आईसीएसआई CSEET 2025 परीक्षा का आयोजन 8 नवंबर 2025 को किया जाएगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रश्नपत्र का कुल अंक 200 होगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवेदकों को कुल 50 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे और प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे।

ICSI CSEET admit card November 2025 Direct Download Link ICSI CSEET Admit Card November 2025: सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET), नवंबर 2025 के लिए एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपनी यूनिक आईडी और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

ICSI CSEET November Admit Card 2025: एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय