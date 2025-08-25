ICSI CS June Result 2025 Professional, Executive result today at icsi.edu, how to check result when release ICSI CS June Result 2025: आज जारी होगा कंपनी सेक्रेटरीज जून 2025 रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़ICSI CS June Result 2025 Professional, Executive result today at icsi.edu, how to check result when release

ICSI CS June Result 2025: आज जारी होगा कंपनी सेक्रेटरीज जून 2025 रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक

ICSI CS Result June 2025: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) की ओर से आज सोमवार 25 अगस्त 2025 को कंपनी सेक्रेटरीज जून 2025 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 07:38 AM
share Share
Follow Us on
ICSI CS June Result 2025: आज जारी होगा कंपनी सेक्रेटरीज जून 2025 रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे चेक

ICSI CS June Result 2025: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) की ओर से आज सोमवार 25 अगस्त 2025 को कंपनी सेक्रेटरीज (CS) जून परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। अगर आप ने भी यह एग्जाम दिया है तो आप अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट को पहले लॉग इन करना होगा।

ICSI द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, प्रोफेशनल प्रोग्राम का रिजल्ट 11 बजे और एग्जीक्यूटिव एग्जाम का रिजल्ट दोपहर 2 बजे जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि रिजल्ट के साथ हर उम्मीदवार के सब्जेक्ट वाइज ब्रैक अप मार्क्स भी आधिकारिक वेबसाइट www.icsi.edu पर अपलोड किए जाएंगे। स्टूडेंट्स अपने लॉगइन से रिजल्ट देख सकते हैं। रिजस्ट आने के बाद फॉर्मल ई रिजल्ट कम मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एग्जामिनेशन भी रिजल्ट के बाद उपलब्ध करा दिए जाएंगे। रिजल्ट कम मार्क्स की कोई फिजिक्ल कॉपी नहीं जारी की जाएगी।

कंपनी सेक्रेटरीज जून परीक्षा 1 जून से शुरू हुई थी और 10 जून, 2025 को समाप्त हुई थी। परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक आयोजित की गई थी।

ICSI CS June Result 2025: कैंडिडेट कंपनी सेक्रेटरीज जून परीक्षा का रिजल्ट कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक “ICSI CS June 2025” पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट 2025 ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपने रिजल्ट को ध्यान से चेक कीजिए।

6. इसके बाद आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Results
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।