ICSI CS June 2026: आईसीएसआई सीएस जून 2026 एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्रम का शेड्यूल जारी, देखें पूरा टाइम टेबल

ICSI CS June 2026: आईसीएसआई सीएस जून 2026 एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्रम का शेड्यूल जारी, देखें पूरा टाइम टेबल

संक्षेप:

ICSI CS June 2026 Time Table: डियन इंस्टीट्यूट ऑफ कपंनी सेक्रेटरीज (ICSI) की ओर से सीएस एक्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल जून 2026 परीक्षा का शेड्यूल जारी के दिया गया है। आईसीएसआई सीएस जून की परीक्षाएं 1 जून 2026 से शुरू होंगी।

Dec 30, 2025 01:09 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
ICSI CS June Exam 2026 Schedule: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कपंनी सेक्रेटरीज (ICSI) की ओर से सीएस एक्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल जून 2026 परीक्षा का शेड्यूल जारी के दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाकर ऑफिशियल एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। आईसीएसआई सीएस जून की परीक्षाएं 1 जून 2026 से शुरू होंगी और 7 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन सिंगल शिफ्ट में किया जाएगा। परीक्षा का समय सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक निर्धारित किया गया है।

आईसीएसआई सीएस जून 2026 परीक्षा का टाइम टेबल-

एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम-

1 जून 2026- विधिशास्त्र, व्याख्या और सामान्य कानून (ग्रुप-1)

2 जून 2026- पूंजी बाजार और प्रतिभूति कानून (ग्रुप-2)

3 जून 2026- कंपनी कानून और व्यवहार (ग्रुप-1)

4 जून 2026- आर्थिक, वाणिज्यिक और बौद्धिक संपदा कानून (ग्रुप-2)

5 जून 2026- व्यवसाय की स्थापना, औद्योगिक एवं श्रम कानून (ग्रुप-1)

6 जून 2026- कर कानून और व्यवहार (ग्रुप-2)

7 जून 2026- कॉरपोरेट लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन (ग्रुप-1)

ICSI CS June Exam 2026 timetable direct link

प्रोफेशनल प्रोग्राम-

1 जून 2026- पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ESG) – सिद्धांत और व्यवहार (ग्रुप-1)

2 जून 2026- स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और कॉरपोरेट फाइनेंस (ग्रुप-2)

3 जून 2026- ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और उपस्थिति (ग्रुप-1)

4 जून 2026- कॉरपोरेट पुनर्गठन, मूल्यांकन और दिवालियापन (ग्रुप-2)

5 जून 2026- अनुपालन प्रबंधन, ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस (ग्रुप-1)

6 जून 2026- वैकल्पिक विषय 2 (ओपन बुक परीक्षा) (ग्रुप-2) (मध्यस्थता, सुलह और अनुबोधन, जीएसटी और कॉरपोरेट कर योजना, श्रम कानून और व्यवहार, बैंकिंग और बीमा – कानून और व्यवहार, दिवालियापन और ऋणशोधन – कानून और व्यवहार)

7 जून 2026- वैकल्पिक विषय 1 (ओपन बुक परीक्षा) (ग्रुप-1) (CSR और सामाजिक गवर्नेंस, आंतरिक और फॉरेंसिक ऑडिट, बौद्धिक संपदा अधिकार – कानून और व्यवहार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा – कानून और व्यवहार, उन्नत प्रत्यक्ष कर कानून और व्यवहार)

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

