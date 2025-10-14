ICSI CS December 2025: आईसीएसआई सीएस दिसंबर 2025 की रजिस्ट्रेशन विंडों दोबारा होगी ओपन,यहां करें अप्लाई

संक्षेप: ICSI CS December 2025 Exam: आईसीएसआई की ओर से सीएस दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो को दोबारा से ओपन किया जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा।

Tue, 14 Oct 2025 08:09 PM

ICSI CS December 2025 Registration: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) की ओर से कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन (CS) दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो को दोबारा से ओपन किया जाएगा। सीएस परीक्षाओं के दिसंबर, 2025 सत्र के लिए ऑनलाइन परीक्षा एनरोलमेंट विंडो 23 अक्टूबर 2025 को 10:00 बजे से 25 अक्टूबर 2025 को 23:59 बजे तक फिर से खोली जाएगी। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा। आईसीएसआई सीएस दिसंबर की परीक्षाएं 22 दिसंबर 2025 से शुरू होंगी और 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी।

ICSI CS December 2025: आईसीएसआई सीएस दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करें- 1. आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर आईसीएसआई सीएस दिसंबर 2025 परीक्षा लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको यूजरनेम और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करना होगा।

4. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. अब आपको एप्लीकेशन फीस भरनी होगी।

6. अब आपको मांगे गए डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा।

7. अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।

ICSI CS December 2025 Notice Link ICSI CS December 2025: रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट 1. उम्मीदवार की फोटोग्राफ

2. उम्मीदवार के सिग्नेचर

3. जन्मतिथि सर्टिफिकेट (10वीं की मार्कशीट)

4. एडमिट कार्ड/हॉल टिकट 10+2 परीक्षा का (अगर आप उपस्थित होने वाले हैं)

5. कैटेगरी सर्टिफिकेट

6. वैलिड आईडी कार्ड

एग्जामिनेशन फीस- 1. एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम- 1500 रुपये/प्रत्येक ग्रुप

2. प्रोफेशनल प्रोग्राम- 1800 रुपये/प्रत्येक मॉड्यूल या ग्रुप

3. लेट फीस (सभी स्टेज के लिए)- 250 रुपये

4. सेंटर/मॉड्यूल/मीडियम/ऑप्शनल सब्जेक्ट बदलने के लिए - 250 रुपये/प्रत्येक चेंज के लिए