ICSE, ISC Results 2026 Date: आईसीएसई, आईएसई 10वीं-12वीं रिजल्ट कल होगा जारी, अभी Roll Number से करें रजिस्ट्रेशन
ICSE, ISC Result 2026 Date, Time: आईसीएसई (ICSE - कक्षा 10वीं) और आईएससी (ISC - कक्षा 12वीं) के परीक्षा परिणाम कल घोषित किए जाएंगे। बोर्ड कल सुबह 11:00 बजे नतीजों की घोषणा करेगा।
CISCE ISC Class 12, ICSE Class 10 Result 2026: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) के लाखों छात्र-छात्राओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि आईसीएसई (ICSE - कक्षा 10वीं) और आईएससी (ISC - कक्षा 12वीं) के परीक्षा परिणाम कल घोषित किए जाएंगे। बोर्ड कल सुबह 11:00 बजे नतीजों की घोषणा करेगा। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट सीआईएससीई की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org और results.cisce.org पर चेक कर सकेंगे। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com पर भी परिणाम का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा विद्यार्थी डिजिलॉकर digilocker.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सेकेंगे।
लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट पर करें अभी रजिस्ट्रेशन
आधिकारिक वेबसाइटों के अलावा, छात्र बहुत ही आसानी से लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com पर भी अपना रिजल्ट पा सकेंगे। इसके लिए छात्रों को अभी https://www.livehindustan.com/career/results/cisce-board-result पर अपना रजिस्ट्रेशन करा होगा। इसके लिए छात्रों को बस अपनी डिटेल्स भरनी होगी, जिसके बाद वे आसानी से अपना स्कोर चेक कर पाएंगे। इस नई व्यवस्था से रिजल्ट के समय वेबसाइट पर होने वाले भारी ट्रैफिक के बावजूद छात्र बिना किसी परेशानी के अपना परिणाम देख सकेंगे।
रिजल्ट देखने के लिए तैयार रखें ये जानकारी
नतीजे जारी होने के बाद वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना यूनिक आईडी (Unique ID), इंडेक्स नंबर (Index Number) और कैप्चा कोड पहले से ही संभाल कर रखें। इन डिटेल्स के बिना आप अपना स्कोरकार्ड लॉग-इन नहीं कर पाएंगे।
कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (आसान स्टेप्स)
- सबसे पहले CISCE की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org या results.cisce.org पर जाएं।
2. होमपेज पर अपनी कक्षा का चुनाव करें (ICSE या ISC)।
3. अब अपना यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी कैप्चा कोड भरें और 'Show Result' पर क्लिक करें।
5. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।
बिना इंटरनेट के SMS से भी मिलेगा रिजल्ट
अगर रिजल्ट के समय इंटरनेट काम नहीं कर रहा है या वेबसाइट स्लो है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक साधारण मैसेज (SMS) के जरिए भी अपना स्कोर जान सकते हैं:
10वीं के लिए: 'ICSE Unique ID' टाइप करें और इसे 09248082883 पर भेज दें।
12वीं के लिए: 'ISC Unique ID' टाइप करें और इसे इसी नंबर पर भेज दें।
पुनर्मूल्यांकन की सुविधा
जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, बोर्ड उन्हें 'री-चेक' का विकल्प भी देगा। नतीजों की घोषणा के बाद बोर्ड की वेबसाइट पर इसके लिए आवेदन लिंक एक्टिव हो जाएगा। हालांकि, ध्यान रहे कि री-चेकिंग के लिए प्रति विषय एक निश्चित शुल्क देना होगा। इसके लिए आवेदन करने की एक तय समय सीमा होगी, जिसके बाद कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
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