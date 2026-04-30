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ICSE ISC Result 2026 Live: आईसीएसई आईएससी रिजल्ट आज होगा जारी, cisce.org और Digilocker पर करें चेक

ICSE ISC Result 2026 Live : आईसीएसई 10वीं व आईएससी 12वीं का रिजल्ट कुछ घंटों बाद घोषित होने वाला है। विद्यार्थी cisce.org व Digilocker पोर्टल पर जाकर परिणाम चेक सकेंगे। 01 मई से 04 मई तक रीचेकिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है।

ICSE ISC Result 2026 Live: आईसीएसई आईएससी रिजल्ट आज होगा जारी, cisce.org और Digilocker पर करें चेक

ICSE ISC Result 2026

Pankaj Vijay| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Thu, 30 Apr 2026 05:34 AM IST
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ICSE ISC Result 2026 Live Updates , cisce.org : काउंसिल फॉर दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन्स (सीआईएससीई) का आईसीएसई (10वीं) और आईएससी (12वीं) का परिणाम आज 30 अप्रैल गुरुवार को सुबह 11 बजे घोषित होगा। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट सीआईएससीई की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org और results.cisce.org पर चेक कर सकेंगे। विद्यार्थी अपना रिजल्ट रोल नंबर डालकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट www.livehindustan.com पर भी परिणाम का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा विद्यार्थी डिजिलॉकर results.digilocker.gov.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सेकेंगे। बोर्ड के अनुसार 01 मई से 04 मई तक रीचेक के लिए आवेदन किया जा सकता है। 08 से 14 मई तक इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन कर सकेंगे। जून के प्रथम सप्ताह में रीचेक का परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके बाद परिणाम घोषित होने के अगले दिन से तीन दिनों तक पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

कैसे चेक करें आईसीएसई और आईएससी रिजल्ट

1. सबसे पहले CISCE की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org या results.cisce.org पर जाएं।

2. होमपेज पर अपनी कक्षा का चुनाव करें (ICSE 10वीं या ISC 12वीं)।

3. अब अपना यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी कैप्चा कोड भरें और 'Show Result' पर क्लिक करें।

5. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

डिजिलॉकर (digilocker) पर रिजल्ट कैसे देखें

सीआईएससीई बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट आप डिजिलॉकर पर भी चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको digilocker.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा। इसके बाद आपको CISCE सेक्शन में जाना होगा। इसके बाद आपको "Get Class X Result" या "Get Class XII Result" बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर आदि डिटेल्स डालकर लॉग इन करना होगा। अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

30 Apr 2026, 05:33:03 AM IST

ICSE ISC Result 2026 Live: कैसे चेक करें आईसीएसई और आईएससी रिजल्ट

ICSE ISC Result 2026 Live: कैसे चेक करें आईसीएसई और आईएससी रिजल्ट

1. सबसे पहले CISCE की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org या results.cisce.org पर जाएं।

2. होमपेज पर अपनी कक्षा का चुनाव करें (ICSE 10वीं या ISC 12वीं)।

3. अब अपना यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर दर्ज करें।

4. स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी कैप्चा कोड भरें और 'Show Result' पर क्लिक करें।

5. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।

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30 Apr 2026, 05:33:03 AM IST

CISCE ICSE ISC Result 2026 Live: डिजिलॉकर से चेक कर सकेंगे 10वीं 12वीं रिजल्ट

CISCE ICSE ISC Result 2026 Live: विद्यार्थी CISCE वेबसाइट के अलावा results.digilocker.gov.in पर जाकर भी अपने नतीजे देख सकेंगे। डिजिलॉकर पर रिजल्ट लिंक दिखाई देंगे।

ICSE (कक्षा X) के लिए

- कक्षा X का रिजल्ट प्राप्त करें पर क्लिक करें

- इंडेक्स नंबर, यूनिक आईडी और जन्म तिथि (प्रवेश पत्र के अनुसार) दर्ज करें

- सबमिट पर क्लिक करें

ISC (कक्षा XII) के लिए

- कक्षा XII का रिजल्ट प्राप्त करें पर क्लिक करें

- इंडेक्स नंबर, यूनिक आईडी और जन्म तिथि दर्ज करें

सबमिट पर क्लिक करें

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30 Apr 2026, 05:33:03 AM IST

CISCE ICSE ISC Results 2026 Live: आईसीएसई 10वीं रिजल्ट डिजिलॉकर पर कैसे देखें

CISCE ICSE ISC Results 2026 Live: आईसीएसई 10वीं रिजल्ट डिजिलॉकर पर कैसे देखें

- डिजिलॉकर पोर्टल के लिए आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं

- CISCE सेक्शन पर जाएं। ICSE या कक्षा 10 के परिणाम के लिए

- गेट क्लास 10 रिजल्ट के बटन पर क्लिक करें

- अपना इंडेक्स नंबर, यूनिक आईडी और जन्म तिथि दर्ज करें

- सबमिट पर क्लिक करें और स्क्रीन पर अपना कक्षा 10 का परिणाम देखें।

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30 Apr 2026, 05:33:04 AM IST

CISCE ICSE ISC Results 2026 Live: जानें पासिंग मार्क्स और फेल होने पर क्या होगा

CISCE ICSE ISC Results 2026 Live: आईसीएसई कक्षा 10 की परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि आईएससी कक्षा 12 के छात्रों को कम से कम 40 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे। एक या दो विषयों में पासिंग मार्क्स हासिल न कर पाने वालों को इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने का मौका मिलेगा।

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