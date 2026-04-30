ICSE ISC Result 2026 Live: आईसीएसई आईएससी रिजल्ट आज होगा जारी, cisce.org और Digilocker पर करें चेक

30 Apr 2026, 05:33:03 AM IST
ICSE ISC Result 2026 Live: कैसे चेक करें आईसीएसई और आईएससी रिजल्ट
ICSE ISC Result 2026 Live: कैसे चेक करें आईसीएसई और आईएससी रिजल्ट
1. सबसे पहले CISCE की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org या results.cisce.org पर जाएं।
2. होमपेज पर अपनी कक्षा का चुनाव करें (ICSE 10वीं या ISC 12वीं)।
3. अब अपना यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर दर्ज करें।
4. स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी कैप्चा कोड भरें और 'Show Result' पर क्लिक करें।
5. आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकाल लें।
30 Apr 2026, 05:33:03 AM IST
CISCE ICSE ISC Result 2026 Live: डिजिलॉकर से चेक कर सकेंगे 10वीं 12वीं रिजल्ट
CISCE ICSE ISC Result 2026 Live: विद्यार्थी CISCE वेबसाइट के अलावा results.digilocker.gov.in पर जाकर भी अपने नतीजे देख सकेंगे। डिजिलॉकर पर रिजल्ट लिंक दिखाई देंगे।
ICSE (कक्षा X) के लिए
- कक्षा X का रिजल्ट प्राप्त करें पर क्लिक करें
- इंडेक्स नंबर, यूनिक आईडी और जन्म तिथि (प्रवेश पत्र के अनुसार) दर्ज करें
- सबमिट पर क्लिक करें
ISC (कक्षा XII) के लिए
- कक्षा XII का रिजल्ट प्राप्त करें पर क्लिक करें
- इंडेक्स नंबर, यूनिक आईडी और जन्म तिथि दर्ज करें
सबमिट पर क्लिक करें
30 Apr 2026, 05:33:03 AM IST
CISCE ICSE ISC Results 2026 Live: आईसीएसई 10वीं रिजल्ट डिजिलॉकर पर कैसे देखें
CISCE ICSE ISC Results 2026 Live: आईसीएसई 10वीं रिजल्ट डिजिलॉकर पर कैसे देखें
- डिजिलॉकर पोर्टल के लिए आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं
- CISCE सेक्शन पर जाएं। ICSE या कक्षा 10 के परिणाम के लिए
- गेट क्लास 10 रिजल्ट के बटन पर क्लिक करें
- अपना इंडेक्स नंबर, यूनिक आईडी और जन्म तिथि दर्ज करें
- सबमिट पर क्लिक करें और स्क्रीन पर अपना कक्षा 10 का परिणाम देखें।
30 Apr 2026, 05:33:04 AM IST
CISCE ICSE ISC Results 2026 Live: जानें पासिंग मार्क्स और फेल होने पर क्या होगा
CISCE ICSE ISC Results 2026 Live: आईसीएसई कक्षा 10 की परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि आईएससी कक्षा 12 के छात्रों को कम से कम 40 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे। एक या दो विषयों में पासिंग मार्क्स हासिल न कर पाने वालों को इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने का मौका मिलेगा।