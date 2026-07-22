ICSE 10वीं इम्प्रूवमेंट रिजल्ट 2026 जारी, ciseresults.org पर ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

icse class 10 improvement result 2026: जिन विषयों में छात्र ने इम्प्रूवमेंट परीक्षा दी है, उन विषयों के लिए मुख्य ICSE परीक्षा और इम्प्रूवमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों में से जो अधिक होंगे, उन्हें ही फाइनल अंक माना जाएगा।

भारतीय स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा परिषद (CISCE) ने आईसीएसई (ICSE) कक्षा 10 इम्प्रूवमेंट परीक्षा 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब अपना स्कोरकार्ड CISCE की आधिकारिक वेबसाइट और रिजल्ट पोर्टल ciseresults.org पर जाकर ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं, छात्रों के लिए डिजीलॉकर (DigiLocker) पर डिजिटल मार्कशीट और प्रमाणपत्र 24 जुलाई 2026 से उपलब्ध कराए जाएंगे।

रिजल्ट देखने के लिए जरूरी क्रेडेंशियल स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स (जैसे यूनिक आईडी, इंडेक्स नंबर आदि) दर्ज करने होंगे। CISCE ने दोहराया है कि इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने वाले किसी भी छात्र को नुकसान नहीं होगा। जिन विषयों में छात्र ने इम्प्रूवमेंट परीक्षा दी है, उन विषयों के लिए मुख्य ICSE परीक्षा और इम्प्रूवमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों में से जो अधिक होंगे, उन्हें ही फाइनल अंक माना जाएगा। यही संशोधित अंक छात्र के अंतिम रिजल्ट और मार्कशीट में दर्ज किए जाएंगे।

ICSE Class 10 Improvement Result 2026: ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड ICSE 10वीं इम्प्रूवमेंट परीक्षा 2026 का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

1. सबसे पहले CISCE की आधिकारिक वेबसाइट या रिजल्ट पोर्टल ciseresults.org पर जाएं।

2. होमपेज पर "ICSE (Class X) Improvement Examination Result 2026" लिंक पर क्लिक करें।

3. अब अपना Unique ID, Index Number और स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड दर्ज करें।

4. इसके बाद "Show Result" बटन पर क्लिक करें।

5. आपका ICSE 10वीं इम्प्रूवमेंट परीक्षा 2026 का रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

6. भविष्य की जरूरत के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करें और उसका प्रिंटआउट भी सुरक्षित रख लें।

कब जारी हुआ था मुख्य परीक्षा का परिणाम बता दें कि इस साल आईसीएसई 10वीं रिजल्ट 30 अप्रैल 2026 को जारी किया था। विद्यार्थी अपना परिणाम cisce.org या results.cisce.org पर जाकर चेक किया जा सकता है। बोर्ड अब आधिकारिक तौर पर आईसीएसई (10वीं) और आईएससी (12वीं) के लिए CISCE अब टॉपर्स की कोई लिस्ट जारी नहीं करता है। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए बोर्ड ने यह फैसला लिया है। साल 2024 और 2025 में भी कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई थी। इस साल बोर्ड रिजल्ट में कक्षा 10वीं (ICSE) में 99.18% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। आईसीएसई (10वीं) की बोर्ड परीक्षाएं 2026 में 17 फरवरी से 30 मार्च तक आयोजित की गई थीं। इस साल कक्षा 10वीं में करीब 2.6 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, जो भारत और विदेश के CISCE से जुड़े स्कूलों में आयोजित हुई थी।