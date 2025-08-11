ICMAI CMA Results June 2025: सीएमए जून इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट 2025 icmai.in पर जारी, देखें टॉपर्स लिस्ट

ICMAI CMA Result June 2025: आईसीएमएआई आज 11 अगस्त 2025 को सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल जून रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है। सीएमए रिजल्ट 2025 आईसीएमएआई की आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर देख सकते हैं।

Mon, 11 Aug 2025 08:01 AM

ICMAI CMA Results June 2025 Download Link: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) की ओर से आज 11 अगस्त 2025 को जून 2025 में आयोजित कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट icmai.in परीक्षा जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर औरत पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

2. विनय करनानी

3. गुरकीरत सिंह भंगू

4. रेपाका वेंकट नागा साई गणेश

5. सार्थक अग्रवाल

सीएमए फाइनल जून रिजल्ट 2025 टॉपर्स लिस्ट- 1. हंस अमरेश जैन

2. चिराग कसत

3. त्रिशिर गोयल

4. प्रिया बब्बर

5. निखिल जैन सैट

सीएमए इंटरमीडिएट जून 2025 ग्रुप 1 का पास प्रतिशत 10.62% रहा है। ग्रुप 2 का पास पर्सेंटेज 30.42% रहा है। सीएमए फाइनल जून 2025 ग्रुप 3 का पास प्रतिशत 16.20% रहा है। वहीं ग्रुप 4 का पास प्रतिशत 24.85% रहा है। उम्मीदवारों को जरूरी जानकारी बता दें कि उनको सीएमए परीक्षा का रिजल्ट ईमेल या एसएमएस के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को अपना रिजल्ट ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही चेक करना पड़ेगा।

ICMAI CMA June 2025 Result: आईसीएमएआई सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल जून सेशन का रिजल्ट कैसे चेक करें- 1. उम्मीदवार को सबसे पहले आईसीएमएआई की ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक सीएमए जून रिजल्ट 2025 पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको मांगी जा रही जानकारी को डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आप की स्क्रीन पर सीएमए जून सेशन 2025 का रिजल्ट आ जाएगा।

5. अब आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं।