ICMAI CMA Result June 2025 today at icmai.in topper list merit rank cma result ICMAI CMA Results June 2025: ICMAI सीएमए जून रिजल्ट 2025 icmai.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़ICMAI CMA Result June 2025 today at icmai.in topper list merit rank cma result

ICMAI CMA Results June 2025: ICMAI सीएमए जून रिजल्ट 2025 icmai.in पर जारी, Direct Link

ICMAI CMA Result June 2025: आईसीएमएआई आज 11 अगस्त 2025 को सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल जून रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है। सीएमए रिजल्ट 2025 आईसीएमएआई की आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर देख सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 07:47 AM
share Share
Follow Us on
ICMAI CMA Results June 2025: ICMAI सीएमए जून रिजल्ट 2025 icmai.in पर जारी, Direct Link

ICMAI CMA Result June 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) की ओर से आज 11 अगस्त 2025 को जून 2025 में आयोजित कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट icmai.in परीक्षा जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर औरत पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

उम्मीदवारों को जरूरी जानकारी बता दें कि उनको सीएमए परीक्षा का रिजल्ट ईमेल या एसएमएस के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को अपना रिजल्ट ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही चेक करना पड़ेगा।

रिजल्ट के साथ, इंस्टीट्यूट जून 2025 सेशन के लिए CMA इंटरमीडिएट और CMA फाइनल के पास पर्सेंटेज की घोषणा भी गई है। CMA के पास पर्सेंटेज में पुरुष, महिला, उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्र, परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्र और अन्य महत्वपूर्ण डिटेल्स भी शामिल हैं। इसके अलावा, CMA इंटर और फाइनल जून 2025 के टॉपर्स की लिस्ट भी रिजल्ट के साथ जारी की गई है। ICMAI CMA टॉपर्स लिस्ट 2025 में इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं में टॉप स्कोर प्राप्त करने वाले छात्रों के नाम हैं।

ICMAI CMA June 2025 Result: आईसीएमएआई सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल जून सेशन का रिजल्ट कैसे चेक करें-

1. उम्मीदवार को सबसे पहले आईसीएमएआई की ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक सीएमए जून रिजल्ट 2025 पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको मांगी जा रही जानकारी को डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आप की स्क्रीन पर सीएमए जून सेशन 2025 का रिजल्ट आ जाएगा।

5. अब आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं।

6. भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का आप प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए।

ICMAI CMA Results
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।