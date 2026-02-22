Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ICMAI CMA June 2026 Exam Dates: ICMAI CMA जून 2026 परीक्षा तारीख जारी, फाउंडेशन से फाइनल तक का शेड्यूल देखें

Feb 22, 2026 05:36 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ICMAI CMA June 2026 Exam Dates: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने जून 2026 में आयोजित होने वाली 'कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट' (CMA) परीक्षाओं का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है।

ICMAI CMA June 2026 Exam Dates: ICMAI CMA जून 2026 परीक्षा तारीख जारी, फाउंडेशन से फाइनल तक का शेड्यूल देखें

ICMAI CMA June 2026 Exam Dates: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने जून 2026 में आयोजित होने वाली 'कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट' (CMA) परीक्षाओं का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। जो छात्र फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल कोर्स की परीक्षाओं में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, वे अब संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाकर पूरा परीक्षा कैलेंडर देख सकते हैं।

इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाएं निर्धारित समय पर होंगी, इसलिए छात्रों को अपनी तैयारी को उसी के अनुसार करनी चाहिए।

परीक्षाओं का शेड्यूल (जून 2026)

इंस्टीट्यूट द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, परीक्षाएं विभिन्न तिथियों पर अलग-अलग सत्रों में संपन्न होंगी।

फाउंडेशन परीक्षा: जून 2026 में आयोजित होने वाली फाउंडेशन परीक्षा का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी: सुबह का सत्र (10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक) और दोपहर का सत्र (दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)।

इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा: इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स की परीक्षाएं भी दो सत्रों में संचालित होंगी। सुबह का सत्र सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक होगा और दोपहर का सत्र दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेगा।

परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथियां

परीक्षा फॉर्म भरने के लिए संस्थान ने बिना लेट फीस और लेट फीस के साथ अलग-अलग डेडलाइन तय की है:

इंटरमीडिएट और फाइनल:

बिना लेट फीस के: 10 अप्रैल, 2026

लेट फीस (500 रुपये) के साथ: 11 अप्रैल से 17 अप्रैल, 2026 तक

फाउंडेशन कोर्स:

बिना लेट फीस के: 15 अप्रैल, 2026

लेट फीस (500 रुपये) के साथ: 16 अप्रैल से 22 अप्रैल, 2026 तक

तिथिफाइनल (10 AM - 1 PM)इंटरमीडिएट (2 PM - 5 PM)
11 जूनकॉर्पोरेट और आर्थिक कानूनव्यावसायिक कानून और नैतिकता
12 जूनलागत और प्रबंधन ऑडिटसंचालन प्रबंधन और रणनीतिक प्रबंधन
13 जूनरणनीतिक वित्तीय प्रबंधनवित्तीय लेखांकन
14 जूनकॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंगकॉर्पोरेट लेखांकन और ऑडिटिंग
15 जूनप्रत्यक्ष कर कानून और अंतर्राष्ट्रीय कराधानप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान
16 जूनअप्रत्यक्ष कर कानून और अभ्यासवित्तीय प्रबंधन और डेटा एनालिटिक्स
17 जूनरणनीतिक लागत प्रबंधनलागत लेखांकन
18 जूनइलेक्टिव पेपर (कोई एक)प्रबंधन लेखांकन

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और तैयारी

ICMAI ने सभी उम्मीदवारों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का पालन करने का निर्देश दिया है:

एडमिट कार्ड: परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सुरक्षित रखें। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परीक्षा का मोड: परीक्षा पूरी तरह से ऑफलाइन (ओएमआर/डिस्क्रिप्टिव आधारित) होगी।

टाइम मैनेजमेंट : चूंकि फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल सभी स्तरों के लिए समय का निर्धारण कर दिया गया है, इसलिए छात्रों को परीक्षा के दिन अपने केंद्र पर कम से कम 45 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें:ICMAI CMA दिसंबर 2025 इंटर और फाइनल रिजल्ट जारी, देखें टॉपर लिस्ट
ये भी पढ़ें:ICMAI CMA रिजल्ट का इंतजार, यहां जानें स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का पूरा तरीका

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि किसी छात्र ने अभी तक जून 2026 सत्र के लिए परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है, तो वे अंतिम तिथि समाप्त होने से पहले आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आवेदन करते समय अपने नाम, रोल नंबर और सेंटर के चयन में विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद उसमें सुधार करना मुश्किल हो सकता है।

संस्थान ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की सूचना, जैसे कि परीक्षा केंद्रों में बदलाव या अन्य आवश्यक निर्देश, केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही साझा की जाएगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अनधिकृत सोशल मीडिया मैसेज पर भरोसा न करें।

यह जून सत्र की परीक्षा उन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने करियर को 'कॉस्ट अकाउंटिंग' के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए छात्र पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें और इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए मॉक टेस्ट का लाभ उठाएं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

और पढ़ें
ICMAI Exam Date
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।