ICMAI CMA June 2026 Exam Dates: ICMAI CMA जून 2026 परीक्षा तारीख जारी, फाउंडेशन से फाइनल तक का शेड्यूल देखें
ICMAI CMA June 2026 Exam Dates: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने जून 2026 में आयोजित होने वाली 'कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट' (CMA) परीक्षाओं का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है।
ICMAI CMA June 2026 Exam Dates: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने जून 2026 में आयोजित होने वाली 'कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट' (CMA) परीक्षाओं का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। जो छात्र फाउंडेशन, इंटरमीडिएट या फाइनल कोर्स की परीक्षाओं में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, वे अब संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाकर पूरा परीक्षा कैलेंडर देख सकते हैं।
इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाएं निर्धारित समय पर होंगी, इसलिए छात्रों को अपनी तैयारी को उसी के अनुसार करनी चाहिए।
परीक्षाओं का शेड्यूल (जून 2026)
इंस्टीट्यूट द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, परीक्षाएं विभिन्न तिथियों पर अलग-अलग सत्रों में संपन्न होंगी।
फाउंडेशन परीक्षा: जून 2026 में आयोजित होने वाली फाउंडेशन परीक्षा का पूरा विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह परीक्षा दो सत्रों में आयोजित की जाएगी: सुबह का सत्र (10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक) और दोपहर का सत्र (दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)।
इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा: इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स की परीक्षाएं भी दो सत्रों में संचालित होंगी। सुबह का सत्र सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक होगा और दोपहर का सत्र दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेगा।
परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथियां
परीक्षा फॉर्म भरने के लिए संस्थान ने बिना लेट फीस और लेट फीस के साथ अलग-अलग डेडलाइन तय की है:
इंटरमीडिएट और फाइनल:
बिना लेट फीस के: 10 अप्रैल, 2026
लेट फीस (500 रुपये) के साथ: 11 अप्रैल से 17 अप्रैल, 2026 तक
फाउंडेशन कोर्स:
बिना लेट फीस के: 15 अप्रैल, 2026
लेट फीस (500 रुपये) के साथ: 16 अप्रैल से 22 अप्रैल, 2026 तक
|तिथि
|फाइनल (10 AM - 1 PM)
|इंटरमीडिएट (2 PM - 5 PM)
|11 जून
|कॉर्पोरेट और आर्थिक कानून
|व्यावसायिक कानून और नैतिकता
|12 जून
|लागत और प्रबंधन ऑडिट
|संचालन प्रबंधन और रणनीतिक प्रबंधन
|13 जून
|रणनीतिक वित्तीय प्रबंधन
|वित्तीय लेखांकन
|14 जून
|कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग
|कॉर्पोरेट लेखांकन और ऑडिटिंग
|15 जून
|प्रत्यक्ष कर कानून और अंतर्राष्ट्रीय कराधान
|प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान
|16 जून
|अप्रत्यक्ष कर कानून और अभ्यास
|वित्तीय प्रबंधन और डेटा एनालिटिक्स
|17 जून
|रणनीतिक लागत प्रबंधन
|लागत लेखांकन
|18 जून
|इलेक्टिव पेपर (कोई एक)
|प्रबंधन लेखांकन
महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और तैयारी
ICMAI ने सभी उम्मीदवारों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का पालन करने का निर्देश दिया है:
एडमिट कार्ड: परीक्षा शुरू होने से कुछ समय पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सुरक्षित रखें। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
परीक्षा का मोड: परीक्षा पूरी तरह से ऑफलाइन (ओएमआर/डिस्क्रिप्टिव आधारित) होगी।
टाइम मैनेजमेंट : चूंकि फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल सभी स्तरों के लिए समय का निर्धारण कर दिया गया है, इसलिए छात्रों को परीक्षा के दिन अपने केंद्र पर कम से कम 45 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
यदि किसी छात्र ने अभी तक जून 2026 सत्र के लिए परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है, तो वे अंतिम तिथि समाप्त होने से पहले आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। आवेदन करते समय अपने नाम, रोल नंबर और सेंटर के चयन में विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद उसमें सुधार करना मुश्किल हो सकता है।
संस्थान ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की सूचना, जैसे कि परीक्षा केंद्रों में बदलाव या अन्य आवश्यक निर्देश, केवल आधिकारिक पोर्टल पर ही साझा की जाएगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अनधिकृत सोशल मीडिया मैसेज पर भरोसा न करें।
यह जून सत्र की परीक्षा उन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने करियर को 'कॉस्ट अकाउंटिंग' के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए छात्र पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें और इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए मॉक टेस्ट का लाभ उठाएं।
