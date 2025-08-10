ICMAI CMA June 2025 Result: आईसीएमआई सीएमए जून 2025 फाइनल और इंटरमीडिएट रिजल्ट का इंतजार, यहां कर सकेंगे चेक

CMA June 2025 Inter, Final Results: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) की ओर से असिस्टेंट ही जून 2025 में आयोजित कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा।

ICMAI CMA Final and Intermediate June 2025 Result: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) की ओर से असिस्टेंट ही जून 2025 में आयोजित कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट icmai.in परीक्षा जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर औरत पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

आईसीएमएआई से पुष्टि-

आईसीएमएआई अपडेट्स एंड एस्पिरेंट्स वॉयस ICAICMA ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सीएमए जून 2025 इंटरमीडिएट और फाइनल परिणाम 11 अगस्त, 2025 को घोषित किए जाएंगे।

उम्मीदवारों को जरूरी जानकारी बता दें कि उनको सीएमए परीक्षा का रिजल्ट ईमेल या एसएमएस के द्वारा नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवारों को अपना रिजल्ट ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही चेक करना पड़ेगा।

हालांकि संस्थान ने ICMAI CMA जून 2025 इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के परिणाम समय की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालाँकि, पिछले वर्षों के पैटर्न के आधार पर, परिणाम सुबह 8 बजे के आसपास घोषित होने की उम्मीद है।

आईसीएमएआई द्वारा संचालित सीएमए कोर्स वर्ष में दो बार, जून और दिसंबर सेशन में आयोजित किया जाता है। आईसीएमएआई ने 8 जुलाई को सीएमए फाउंडेशन जून 2025 के परिणामों की घोषणा की थी। मेरिट लिस्ट में टॉप रैंक प्राप्त करने वालों के नाम शामिल हैं, जिनमें हावड़ा की रिया पोद्दार भी शामिल हैं, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

ICMAI CMA June 2025 Result: आईसीएमएआई सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल जून सेशन का रिजल्ट कैसे चेक करें- 1. उम्मीदवार को सबसे पहले आईसीएमएआई की ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक सीएमए जून रिजल्ट 2025 पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको मांगी जा रही जानकारी को डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आप की स्क्रीन पर सीएमए जून सेशन 2025 का रिजल्ट आ जाएगा।

5. अब आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं।