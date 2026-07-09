ICMAI CMA फाउंडेशन रिजल्ट 2026 जारी, चेन्नई के विग्नेश एस ने हासिल की ऑल इंडिया रैंक 1
रिजल्ट के साथ ICMAI ने CMA फाउंडेशन जून 2026 की मेरिट लिस्ट भी जारी की है। चेन्नई के विग्नेश एस ने परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की है। जो उम्मीदवार CMA फाउंडेशन परीक्षा में सफल हुए हैं, वे अब CMA इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
ICMAI CMA Foundation Result 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर CMA फाउंडेशन जून 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। 14 जून 2026 को परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अब अपना पहचान (Identification) नंबर दर्ज करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
चेन्नई के विग्नेश एस ने किया टॉपा
रिजल्ट के साथ ICMAI ने CMA फाउंडेशन जून 2026 की मेरिट लिस्ट भी जारी की है। चेन्नई के विग्नेश एस ने परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 हासिल की है। जो उम्मीदवार CMA फाउंडेशन परीक्षा में सफल हुए हैं, वे अब CMA इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करके भविष्य के प्रवेश और रजिस्ट्रेशन के लिए सुरक्षित रखें।
ICMAI CMA Foundation Result 2026: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट
CMA फाउंडेशन जून 2026 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
1. उम्मीदवार सबसे पहले ICMAI की आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "Result for June 2026 Foundation Examination" लिंक पर क्लिक करें।
3. इसके बाद "Please click here to check result" विकल्प चुनें।
4. अब अपना Identification Number दर्ज करें।
5. "View Result" बटन पर क्लिक करें।
6. आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रख लें।
CMA Foundation 2026: पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?
CMA फाउंडेशन परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को ICMAI द्वारा तय किए गए दोनों मानदंड पूरे करने होंगे।
प्रत्येक विषय में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
सभी पेपरों को मिलाकर कुल 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक हासिल करना भी जरूरी है।
यदि कोई उम्मीदवार इन दोनों शर्तों में से किसी एक को भी पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे अगले परीक्षा सत्र में दोबारा परीक्षा देनी होगी।
CMA इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट कब आएगा?
ICMAI ने जानकारी दी है कि CMA इंटरमीडिएट और CMA फाइनल जून 2026 परीक्षा के परिणाम 5 अगस्त 2026 को घोषित किए जाएंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से रिजल्ट देख सकेंगे।
टॉप-10 मेरिट लिस्ट भी जारी
CMA फाउंडेशन जून 2026 परीक्षा के परिणाम के साथ ICMAI ने टॉप-10 मेरिट लिस्ट भी जारी की है। इस मेरिट लिस्ट में सफल उम्मीदवारों का नाम, रैंक, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोटो, जेंडर और शहर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी शामिल की गई है। इससे उम्मीदवार अपनी ऑल इंडिया रैंक और टॉप प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों की सूची भी देख सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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