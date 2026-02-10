ICMAI CMA December Result 2025: आईसीएमएआई सीएमए रिजल्ट का इंतजार, यहां जानें स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का पूरा तरीका

संक्षेप: ICMAI CMA December Result 2025: आईसीएमएआई द्वारा आयोजित दिसंबर 2025 सत्र की कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं में शामिल हुए हजारों उम्मीदवारों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।

ICMAI CMA December Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) द्वारा आयोजित दिसंबर 2025 सत्र की कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं में शामिल हुए हजारों उम्मीदवारों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। संस्थान जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर इन परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने वाला है। दिसंबर 2025 में हुई इन परीक्षाओं के नतीजे icmai.in पर जारी किए जाएंगे। छात्र अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर की मदद से अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकेंगे।

परीक्षा की डिटेल्स ICMAI ने दिसंबर 2025 के सत्र के लिए इंटरमीडिएट और फाइनल स्तर की परीक्षाएं 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2025 के बीच देश-विदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की थीं।

इंटरमीडिएट परीक्षा: इसमें कुल दो ग्रुप शामिल थे, जिनमें वित्तीय लेखांकन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान, और लागत लेखांकन जैसे महत्वपूर्ण विषय थे।

फाइनल परीक्षा: इस स्तर पर उन्नत विषयों जैसे कॉर्पोरेट कानून, रणनीतिक वित्तीय प्रबंधन और लागत एवं प्रबंधन ऑडिट की परीक्षा ली गई थी।

क्या है पासिंग क्राइटेरिया? CMA परीक्षाओं की गंभीरता को देखते हुए, संस्थान ने कड़े पासिंग मानक निर्धारित किए हैं:

प्रति विषय: उम्मीदवार को प्रत्येक व्यक्तिगत पेपर में कम से कम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

कुल योग : संबंधित ग्रुप या दोनों ग्रुप के कुल योग में कम से कम 50% अंक होना आवश्यक है।

यदि कोई उम्मीदवार किसी एक विषय में 60 या उससे अधिक अंक लाता है, तो उसे उस विशेष विषय में छूट मिल सकती है, बशर्ते वह अन्य नियमों को पूरा करता हो।

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की आसान प्रक्रिया परिणाम घोषित होने के बाद, छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना ई-स्कोरकार्ड प्राप्त कर सकते हैं:

ICMAI की आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाएं। 2. होमपेज पर मौजूद 'Students' टैब के अंतर्गत 'Examination' और फिर 'Result' लिंक पर क्लिक करें।

3. अपना 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें।

4. 'View Result' बटन पर क्लिक करते ही आपका डिजिटल मार्कशीट प्रदर्शित हो जाएगी।

5. भविष्य के लिए इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर लें।

रिजल्ट के बाद क्या? सफल छात्रों के लिए: जो छात्र इंटरमीडिएट परीक्षा पास करेंगे, वे तुरंत फाइनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वहीं, फाइनल पास करने वाले छात्र 15 महीने की अनिवार्य प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 'CMA' की उपाधि के लिए सदस्यता आवेदन कर सकेंगे।