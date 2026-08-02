CMA दिसंबर 2026: रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ी, अब 4 अगस्त तक करें आवेदन; जानें पूरी प्रक्रिया
पहले CMA दिसंबर 2026 सत्र के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 4 अगस्त 2026 कर दिया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें।
द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने कॉस्ट ए़ंड मैनेजमेंट अकाइंटेंट (CMA) दिसंबर 2026 सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। संशोधित शेड्यूल के अनुसार अब उम्मीदवार 4 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पहले CMA दिसंबर 2026 सत्र के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 4 अगस्त 2026 कर दिया गया है। ऐसे में जो उम्मीदवार अब तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें। आवेदन करते समय उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फॉर्म में भरी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच लें। साथ ही, भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन फॉर्म, अपलोड किए गए दस्तावेजों और आवेदन की पुष्टि की एक प्रति सुरक्षित रख लें।
CMA दिसंबर 2026 रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके CMA दिसंबर 2026 सत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं:
1.सबसे पहले ICMAI की आधिकारिक वेबसाइट icmai.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए 'Admission' टैब पर क्लिक करें।
3. अब जिस CMA कोर्स के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसके सामने 'Apply' विकल्प चुनें।
4. आवश्यक जानकारी दर्ज करके लॉगिन अकाउंट बनाएं।
5. आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य जरूरी जानकारी भरें।
6. निर्धारित फॉर्मेट में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
7. उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट विकल्पों के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
8. फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक जांच लें।
9. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर उसका प्रिंट या PDF सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।
जल्द से जल्द करें अप्लाई
चूंकि आवेदन की अंतिम तिथि अब 4 अगस्त 2026 कर दी गई है, इसलिए परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को बिना देरी किए जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना चाहिए। आवेदन फॉर्म जमा करने से पहले उसमें दर्ज की गई सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लें। साथ ही, अपलोड किए गए दस्तावेजों और कन्फर्मेशन रसीद की एक प्रति भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। CMA दिसंबर 2026 परीक्षा से जुड़ी ताजा जानकारी, महत्वपूर्ण तिथियों और अन्य अपडेट के लिए उम्मीदवार समय-समय पर ICMAI की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।
CMA क्या है?
कॉस्ट ए़ंड मैनेजमेंट अकाइंटेंट (CMA) एक प्रोफेशनल कोर्स है, जिसे द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) संचालित करता है। इस कोर्स में छात्रों को कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ऑडिट और बिजनेस स्ट्रैटेजी जैसे विषयों की पढ़ाई कराई जाती है। CMA कोर्स पूरा करने के बाद उम्मीदवार कॉस्ट अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंस मैनेजर और कॉर्पोरेट सलाहकार जैसी भूमिकाओं में सरकारी व निजी क्षेत्र की कंपनियों में करियर बना सकते हैं। भारत में यह कोर्स CA और CS की तरह प्रतिष्ठित प्रोफेशनल कोर्सों में गिना जाता है।
लेखक के बारे मेंDheeraj Pal
संक्षिप्त विवरण:
धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।
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