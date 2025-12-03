ICMAI CMA Admit Card 2025: सीएमए दिसंबर 2025 परीक्षा एडमिट कार्ड icmai.in पर जारी, Direct Link

Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़ICMAI CMA admit card Dec 2025 out at icmai.in, here download pdf direct link
संक्षेप:

Wed, 3 Dec 2025 03:23 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
ICMAI CMA Dec 2025 Admit Card: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने दिसंबर 2025 सत्र की CMA (कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट) परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ICMAI CMA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स की परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

ICMAI CMA admit card Dec 2025 Download pdf direct link

परीक्षा की तारीखें

ICMAI द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, ये परीक्षाएं दिसंबर 2025 में आयोजित की जाएंगी।

इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा: इन दोनों स्तरों की परीक्षाएं 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2025 तक चलेंगी।

फाउंडेशन परीक्षा: फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को निर्धारित है।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दी गई परीक्षा की तारीखों, समय और केंद्र के पते को ध्यान से जांच लें। एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए सबसे अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। संस्थान ने साफ कर दिया है कि किसी भी उम्मीदवार को बिना प्रिंटेड एडमिट कार्ड के परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, छात्रों को जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट लेना चाहिए।

ICMAI CMA Admit Card 2025: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर एग्जामिनेशन सेक्शन में जाकर CMA दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
ICMAI Admit Card
