ICMAI CMA Admit Card 2025: सीएमए दिसंबर 2025 परीक्षा एडमिट कार्ड icmai.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: CMA admit card Dec 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने दिसंबर 2025 सत्र की CMA (कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट) परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

Wed, 3 Dec 2025 03:23 PM

ICMAI CMA Dec 2025 Admit Card: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) ने दिसंबर 2025 सत्र की CMA (कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट) परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ICMAI CMA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल कोर्स की परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ICMAI CMA admit card Dec 2025 Download pdf direct link परीक्षा की तारीखें ICMAI द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, ये परीक्षाएं दिसंबर 2025 में आयोजित की जाएंगी।

इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षा: इन दोनों स्तरों की परीक्षाएं 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2025 तक चलेंगी।

फाउंडेशन परीक्षा: फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को निर्धारित है।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दी गई परीक्षा की तारीखों, समय और केंद्र के पते को ध्यान से जांच लें। एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए सबसे अनिवार्य डॉक्यूमेंट है। संस्थान ने साफ कर दिया है कि किसी भी उम्मीदवार को बिना प्रिंटेड एडमिट कार्ड के परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, छात्रों को जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट लेना चाहिए।

ICMAI CMA Admit Card 2025: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट icmai.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर एग्जामिनेशन सेक्शन में जाकर CMA दिसंबर 2025 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय