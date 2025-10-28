Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़ICG CGCAT Stage I Result 2025 OUT at joinindiancoastguard.cdac.in, here scorecard pdf download direct link
ICG CGCAT Result 2025: इंडियन कॉस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट रिजल्ट joinindiancoastguard.cdac.in पर जारी, Direct Link

ICG CGCAT Result 2025: इंडियन कॉस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट रिजल्ट joinindiancoastguard.cdac.in पर जारी, Direct Link

संक्षेप: ICG CGCAT Stage I Result 2025: इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) ने असिस्टैंट कमांडैंट सीजीसीएटी परीक्षा-2027 स्टेज-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Tue, 28 Oct 2025 06:03 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ICG CGCAT Stage I Result 2025: इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) ने असिस्टैंट कमांडैंट सीजीसीएटी परीक्षा-2027 स्टेज-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। जो अभ्यर्थी स्टेज-1 परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं उन्हें ही स्टेज-2 में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा।

ICG CGCAT Stage I Result 2025 Direct Link

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई 2025 से 27 जुलाई 2025 तक आयोजित की गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 170 पदों पर उम्मीदवारों की इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) में नियुक्ति की जाएगी। जिसमें जनरल ड्यूटी (जीडी) के 140 पद हैं। तो वहीं, टेक्निकल (इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल) के 30 पद हैं।

चयन प्रक्रिया-

स्टेज-1: कम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन ((CGCAT)

स्टेज-2: फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT) और प्रीलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन

स्टेज-3: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा।

स्टेज-4: साइकोलाॅजिकल टेस्ट और इंटरव्यू

स्टेज-5: फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन

Indian Coast Guard CGCAT Stage I Result 2025: इंडियन कोस्ट गार्ड CGCAT 2027 स्टेज-1 परीक्षा का रिजल्ट कैसे चेक करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर ‘CGCAT-2027 batch stage-I result 2025’ लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

4. अब आप के सामने आपका इंडियन कोस्ट गार्ड CGCAT 2027 स्टेज-1 परीक्षा का रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. अब आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए।

6. भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
Results
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।