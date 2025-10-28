ICG CGCAT Result 2025: इंडियन कॉस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट रिजल्ट joinindiancoastguard.cdac.in पर जारी, Direct Link
संक्षेप: ICG CGCAT Stage I Result 2025: इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) ने असिस्टैंट कमांडैंट सीजीसीएटी परीक्षा-2027 स्टेज-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
ICG CGCAT Stage I Result 2025: इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) ने असिस्टैंट कमांडैंट सीजीसीएटी परीक्षा-2027 स्टेज-1 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा। जो अभ्यर्थी स्टेज-1 परीक्षा में सफल घोषित हुए हैं उन्हें ही स्टेज-2 में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा।
इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई 2025 से 27 जुलाई 2025 तक आयोजित की गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 170 पदों पर उम्मीदवारों की इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) में नियुक्ति की जाएगी। जिसमें जनरल ड्यूटी (जीडी) के 140 पद हैं। तो वहीं, टेक्निकल (इंजीनियरिंग/इलेक्ट्रिकल) के 30 पद हैं।
चयन प्रक्रिया-
स्टेज-1: कम्प्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन ((CGCAT)
स्टेज-2: फिजिकल फिटनेस टेस्ट (PFT) और प्रीलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन
स्टेज-3: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और विस्तृत चिकित्सा परीक्षा।
स्टेज-4: साइकोलाॅजिकल टेस्ट और इंटरव्यू
स्टेज-5: फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन
Indian Coast Guard CGCAT Stage I Result 2025: इंडियन कोस्ट गार्ड CGCAT 2027 स्टेज-1 परीक्षा का रिजल्ट कैसे चेक करें-
1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट joinindiancoastguard.cdac.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको होम पेज पर ‘CGCAT-2027 batch stage-I result 2025’ लिंक पर क्लिक करना होगा।
3. इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।
4. अब आप के सामने आपका इंडियन कोस्ट गार्ड CGCAT 2027 स्टेज-1 परीक्षा का रिजल्ट ओपन हो जाएगा।
5. अब आप अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए।
6. भविष्य के लिए अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।