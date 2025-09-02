ICAR Counselling 2025 begins today apply now at icarcounseling.com here direct link ICAR Counselling 2025: आईसीएआर काउंसलिंग 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, जानें डिटेल्स, Career Hindi News - Hindustan
ICAR Counselling 2025: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की ओर से आज 2 सितंबर 2025 से अंडरग्रैजुएट, पोस्ट ग्रैजुएट और पीएचडी प्रोग्रामों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 04:19 PM
ICAR Counselling 2025: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की ओर से आज 2 सितंबर 2025 से अंडरग्रैजुएट, पोस्ट ग्रैजुएट और पीएचडी प्रोग्रामों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट icarcounseling.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा 2 सितंबर 2025 से लेकर 8 सितंबर 2025 रात 11:50 बजे तक उपलब्ध रहेगी।

आईसीएआर काउंसलिंग के जरिए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में 20%, केंद्रीय और डीम्ड कृषि विश्वविद्यालयों में 100% और बीएचयू व विश्वभारती जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 20% सीटें भरी जाती हैं। पॉपुलर कोर्सेज में बीएससी कृषि, वानिकी, बागवानी और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एवं डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक शामिल हैं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से सीयूईटी रिजल्ट 4 जुलाई 2025 को जारी किया गया था। रिजल्ट जारी होने के दो महीने बाद काउंसलिंग प्रक्रिया का आयोजन किया जा रहा है। कॉलेज रिपोर्टिंग और सीट आवंटन का पहला राउंड 15-17 सितंबर के लिए निर्धारित है, और रैंक लिस्ट सितंबर के तीसरे सप्ताह के आसपास जारी होने की उम्मीद है। केवल आईसीएआर रैंक वाले उम्मीदवारों को ही कृषि और संबद्ध विषयों में काउंसलिंग/एडमिशन के लिए अपने कोर्सेज/विश्वविद्यालय की प्राथमिकताएं और शुल्क का भुगतान करने की अनुमति होगी।

कोर्सेज और सीटें-

आईसीएआर काउंसलिंग 12 अंडरग्रैजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए जरूरी है, जिनमें शामिल हैं-

बी.एससी. (ऑनर्स) कृषि

बी.एससी. (ऑनर्स) बागवानी

बी.एससी. वानिकी, मत्स्य पालन, सामुदायिक विज्ञान, रेशम उत्पादन, प्राकृतिक खेती

कृषि इंजीनियरिंग, डेयरी प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी में बी.टेक

इस प्रक्रिया में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, मानद विश्वविद्यालयों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (20% कोटा) में 7,325 अखिल भारतीय कोटा (एआईक्यू) सीटें शामिल हैं। सबसे ज़्यादा सीटें बीएफएससी मत्स्य पालन (2,159 सीटें) में उपलब्ध हैं, जबकि बीएससी (ऑनर्स) रेशम उत्पादन में सबसे कम 17 सीटें उपलब्ध हैं। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

