Hindi Newsकरियर न्यूज़ICAI Reschedules CA Intermediate Paper-5 Auditing and Ethics Exam to January 31 Across India and Abroad
ICAI CA Intermediate Exam: सीए इंटर पेपर-5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स परीक्षा की नई तारीख घोषित, पुराने एडमिट कार्ड होंगे मान्य

ICAI CA Intermediate Exam: सीए इंटर पेपर-5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स परीक्षा की नई तारीख घोषित, पुराने एडमिट कार्ड होंगे मान्य

संक्षेप:

CA Intermediate Paper-5 Exam: आईएसएआई ने इंटरमीडिएट ग्रुप-II, पेपर-5 (ऑडिटिंग एंड एथिक्स) की परीक्षा को अब 31 जनवरी 2026 (शनिवार) को आयोजित करने का फैसला लिया है।

Jan 19, 2026 01:14 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
ICAI CA Exam: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। संस्थान ने 19 जनवरी 2026 (आज) को स्थगित की गई इंटरमीडिएट ग्रुप-II, पेपर-5 (ऑडिटिंग एंड एथिक्स) की परीक्षा को अब यह परीक्षा पूरे भारत और विदेशों में बने केंद्रों पर नई निर्धारित तिथि के अनुसार आयोजित करने का फैसला लिया है।

संस्थान द्वारा जारी इस आधिकारिक घोषणा से उन हजारों छात्रों को बड़ी राहत और जानकारी मिली है जो आज परीक्षा केंद्र पहुंचने की तैयारी में थे।

क्या है नया शेड्यूल?

आईसीएआई ने अब इस स्थगित पेपर के लिए संशोधित तारीख की घोषणा कर दी है।

पुरानी परीक्षा तिथि: 19 जनवरी 2026 (सोमवार)

नई संशोधित तिथि: 31 जनवरी 2026 (शनिवार)

परीक्षा का समय: दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (IST)।

परीक्षा केंद्र: छात्रों को उसी परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा जो उनके एडमिट कार्ड पर पहले से आवंटित है।

एडमिट कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण नियम

आईसीएआई ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को इस नई तिथि के लिए अलग से कोई एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। पहले से जारी किए गए एडमिट कार्ड ही 31 जनवरी की परीक्षा के लिए वैलिड माने जाएंगे।

संस्थान ने यह भी जोर देकर कहा है कि यदि 31 जनवरी को केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश या स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है, तो भी परीक्षा के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। परीक्षा अपने निर्धारित समय पर ही संपन्न होगी।

फाउंडेशन परीक्षा के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं

इंटरमीडिएट परीक्षा स्थगित होने के बावजूद, CA फाउंडेशन जनवरी 2026 की परीक्षाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। फाउंडेशन के शेष पेपर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित किए जाएंगे:

20 जनवरी 2026

22 जनवरी 2026

24 जनवरी 2026

छात्रों के लिए सलाह

परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त समय मिल गया है, जिसका वे सदुपयोग कर सकते हैं। संस्थान ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट www.icai.org देखते रहें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
