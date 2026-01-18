ICAI Exam Postponed: आईसीएआई सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एथिक्स की परीक्षा स्थगित, नई तिथि की घोषणा जल्द
ICAI CA Exam Postponed: आईसीएआई ने कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए 19 जनवरी, 2026 को आयोजित होने वाली ‘ऑडिटिंग एंड एथिक्स’ विषय की परीक्षा को स्थगित कर दिया है।
ICAI Exam Postponed: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए (CA) इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। आईसीएआई ने कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों और प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए ‘ऑडिटिंग एंड एथिक्स’ विषय की परीक्षा को स्थगित कर दिया है। यह परीक्षा चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंटरमीडिएट कोर्स के जनवरी 2026 सत्र का हिस्सा थी। पेपर-5 की परीक्षा 19 जनवरी, 2026 को आयोजित होने वाली थी।
संस्थान द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय छात्रों की सुविधा और परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। जिन छात्रों ने इस विषय के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, उन्हें अब रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना होगा। संस्थान द्वारा नई तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी।
संस्थान ने स्पष्ट किया है कि अन्य परीक्षाओं के परीक्षा के समय और परीक्षा केंद्रों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित समय पर ही आयोजित की जाएगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने मौजूदा एडमिट कार्ड को संभाल कर रखें, क्योंकि वही एडमिट कार्ड आगे होने वाली परीक्षा के लिए भी मान्य होगा।
बाकी परीक्षाओं पर क्या होगा असर?
ICAI ने अपनी अधिसूचना में यह भी साफ कर दिया है कि केवल 'ऑडिटिंग एंड एथिक्स' विषय की परीक्षा को ही पुनर्निर्धारित किया गया है। इंटरमीडिएट और फाउंडेशन स्तर की अन्य सभी परीक्षाएं अपने मूल शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। छात्रों को किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर दी गई जानकारी पर भरोसा करने का निर्देश दिया गया है।
छात्रों के लिए जरूरी निर्देश
परीक्षा स्थगित होने से छात्रों को रिविजन के लिए कुछ अतिरिक्त दिन मिल गए हैं। आईसीएआई ने छात्रों को सुझाव दिया है कि वे इस समय का उपयोग 'ऑडिटिंग' के कठिन अध्यायों को दोहराने में करें।
एडमिट कार्ड: परीक्षार्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके पास एडमिट कार्ड की स्पष्ट कॉपी है।
स्थान: परीक्षा केंद्र का स्थान वही रहेगा जो पहले आवंटित किया गया था।
संपर्क: यदि छात्रों को किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या भ्रम है, तो वे आईसीएआई के हेल्पलाइन नंबर या आधिकारिक ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
सीए की परीक्षाएं अपनी सख्त निगरानी और उच्च मानकों के लिए जानी जाती हैं, और संस्थान ने एक बार फिर निष्पक्ष परीक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।