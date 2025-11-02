Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़ICAI CA September Result 2025 will release tomorrow at icai.org, CA Final, Inter and Foundation results
ICAI CA September Result 2025: कल जारी होगा आईसीएआई सीए सितंबर रिजल्ट 2025, कहां और कैसे कर सकेंगे चेक

ICAI CA September Result 2025: कल जारी होगा आईसीएआई सीए सितंबर रिजल्ट 2025, कहां और कैसे कर सकेंगे चेक

संक्षेप: ICAI CA September Result 2025: आईसीएआई की ओर से सीए सितंबर 2025 परीक्षा का रिजल्ट कल 3 नवंबर 2025 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icai.org और icai.nic.in पर अपने स्कोर को चेक कर सकेंगे।

Sun, 2 Nov 2025 01:52 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ICAI CA September Result 2025 Date: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की ओर से सीए सितंबर परीक्षा का रिजल्ट कल 3 नवंबर को जारी किया जाएगा। फाउंडेशन रिजल्ट जारी होने पर, उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org और icai.nic.in पर अपने स्कोर को चेक कर सकेंगे। छात्रों को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालकर चेक करना होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आईसीएआई सीए सितंबर रिजल्ट 2025 का समय-

आईसीएआई की ओर से नोटिस जारी कर यह जानकारी दी गई कि “सीए सितंबर फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन कोर्स 2025 का रिजल्ट 3 नवंबर को जारी किया जाएगा। आईसीएआई की ओर से जारी किए गए ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, आईसीएआई सीए सितंबर फाइनल और इंटरमीडिएट कोर्स का रिजल्ट 3 नवंबर 2025 को दोपहर 2 बजे जारी किया जाएगा। वहीं, सीए सितंबर फाउंडेशन कोर्स का रिजल्ट 3 नवंबर 2025 को शाम 5 बजे जारी किया जाएगा।”

आईसीएआई सीए सितंबर परीक्षा का आयोजन कब हुआ था?

आईसीएआई सीए सितंबर फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन 16,18, 20 और 22 सितंबर 2025 को किया गया। आईसीएआई सीए सितंबर इंटरमीडिएट ग्रुप 1 परीक्षा का आयोजन 4,7 और 9 सितंबर 2025 को किया गया। वहीं, सीए सितंबर ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 11,13 और 15 सितंबर 2025 को किया गया। आईसीएआई सीए सितंबर फाइनल ग्रुप 1 परीक्षा का आयोजन 3, 6 और 8 सितंबर 2025 को किया गया। वहीं, सीए सितंबर फाइनल ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 10,12 और 14 सितंबर 2025 को किया गया।

ICAI CA Result 2025: सीए सितंबर परीक्षा का रिजल्ट कैसे चेक कर सकेंगे-

1. सबसे पहले छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको सीए फाउंडेशन और इंटर परीक्षा रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. अब आप रिजल्ट को डाउनलोड कर सकेंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
ICAI CA exam Results
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।