ICAI CA September Result 2025: आज जारी होगा आईसीएआई सीए सितंबर रिजल्ट 2025, कहां और कैसे कर सकेंगे चेक

संक्षेप: ICAI CA September Result 2025: आईसीएआई की ओर से सीए सितंबर 2025 परीक्षा का रिजल्ट आज 3 नवंबर 2025 को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icai.org और icai.nic.in पर अपने स्कोर को चेक कर सकेंगे।

ICAI CA September Result 2025 Date: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की ओर से सीए सितंबर परीक्षा का रिजल्ट का आज 3 नवंबर को जारी किया जाएगा। फाउंडेशन रिजल्ट जारी होने पर, उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org और icai.nic.in पर अपने स्कोर को चेक कर सकेंगे। छात्रों को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालकर चेक करना होगा।

आईसीएआई सीए सितंबर रिजल्ट 2025 का समय- आईसीएआई की ओर से नोटिस जारी कर यह जानकारी दी गई कि “सीए सितंबर फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन कोर्स 2025 का रिजल्ट 3 नवंबर को जारी किया जाएगा। आईसीएआई की ओर से जारी किए गए ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, आईसीएआई सीए सितंबर फाइनल और इंटरमीडिएट कोर्स का रिजल्ट 3 नवंबर 2025 को दोपहर 2 बजे जारी किया जाएगा। वहीं, सीए सितंबर फाउंडेशन कोर्स का रिजल्ट 3 नवंबर 2025 को शाम 5 बजे जारी किया जाएगा।”

आईसीएआई सीए सितंबर परीक्षा का आयोजन कब हुआ था? आईसीएआई सीए सितंबर फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन 16,18, 20 और 22 सितंबर 2025 को किया गया। आईसीएआई सीए सितंबर इंटरमीडिएट ग्रुप 1 परीक्षा का आयोजन 4,7 और 9 सितंबर 2025 को किया गया। वहीं, सीए सितंबर ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 11,13 और 15 सितंबर 2025 को किया गया। आईसीएआई सीए सितंबर फाइनल ग्रुप 1 परीक्षा का आयोजन 3, 6 और 8 सितंबर 2025 को किया गया। वहीं, सीए सितंबर फाइनल ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 10,12 और 14 सितंबर 2025 को किया गया।

ICAI CA Result 2025: सीए सितंबर परीक्षा का रिजल्ट कैसे चेक कर सकेंगे- 1. सबसे पहले छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको सीए फाउंडेशन और इंटर परीक्षा रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।