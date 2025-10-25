ICAI CA September Result 2025: 3 नवंबर को आ सकता है आईसीएआई सीए सितंबर 2025 रिजल्ट, ऐसे करें चेक

संक्षेप: ICAI CA September Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) जल्द ही CA सितंबर परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। ICAI यह रिजल्ट 3 नवंबर 2025 को घोषित कर सकता है। हालांकि आईसीएआई की ओर से अभी तक रिजल्ट से संबंधित कोई जानकारी जारी नहीं की गई है।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) जल्द ही CA सितंबर परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। ICAI यह रिजल्ट 3 नवंबर 2025 को घोषित कर सकता है। बता दें कि परीक्षा के नतीजे घोषित होने के बाद कैंडिडेट्स ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर देखे जा सकते हैं। छात्रों को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालकर चेक करना होगा।

कई सोशल मीडिया पोस्ट में रिजल्ट की अलग-अलग तारीखों का अनुमान लगाया गया है। एक पोस्ट में यह दावा किया गया है कि फाउंडेशन, इंटर और फाइनल कोर्स के नतीजे 3 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। हालांकि आईसीएआई की ओर से अभी तक रिजल्ट से संबंधित कोई जानकारी जारी नहीं की गई है। पिछले वर्ष रिजल्ट 30 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था।

आईसीएआई सीए सितंबर फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन 16,18, 20 और 22 सितंबर 2025 को किया गया। आईसीएआई सीए सितंबर इंटरमीडिएट ग्रुप 1 परीक्षा का आयोजन 4,7 और 9 सितंबर 2025 को किया गया। वहीं, सीए सितंबर ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 11,13 और 15 सितंबर 2025 को किया गया। आईसीएआई सीए सितंबर फाइनल ग्रुप 1 परीक्षा का आयोजन 3, 6 और 8 सितंबर 2025 को किया गया। वहीं, सीए सितंबर फाइनल ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 10,12 और 14 सितंबर 2025 को किया गया।

ICAI CA Result 2025: सीए सितंबर परीक्षा का रिजल्ट कैसे चेक कर सकेंगे- 1. रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको सीए फाउंडेशन और इंटर परीक्षा रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।