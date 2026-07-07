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ICAI CA Registration 2026: सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें फीस

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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ICAI CA Registration 2026: आईसीएआई (ICAI) ने सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल सितंबर-नवंबर 2026 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र 19 जुलाई तक बिना लेट फीस फॉर्म भर सकते हैं।

ICAI CA Registration 2026: सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें फीस

ICAI CA September-November 2026: चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) की तैयारी कर रहे देश भर के हजारों छात्रों के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की तरफ से एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। आईसीएआई ने सितंबर-नवंबर 2026 सत्र की सीए परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य उम्मीदवार अब आईसीएआई के 'सेल्फ सर्विस पोर्टल' (SSP) eservices.icai.org पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं।

अंतिम तिथि का रखें ध्यान; लेट फीस से बचें

आईसीएआई द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 जुलाई 2026 से लाइव हो चुकी है।

बिना लेट फीस आवेदन की अंतिम तिथि: 19 जुलाई 2026

लेट फीस (600 रुपये अतिरिक्त) के साथ आवेदन की अंतिम तिथि: 22 जुलाई 2026

एप्लीकेशन करेक्शन विंडो: 23 जुलाई से 25 जुलाई 2026 (इस दौरान छात्र परीक्षा का शहर, माध्यम या अन्य डिटेल्स में सुधार कर सकेंगे)।

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परीक्षा की महत्वपूर्ण तारीखें

छात्रों को अपनी तैयारी की योजना बनाने के लिए इन तारीखों को नोट कर लेना चाहिए:

CA फाउंडेशन: 2, 5, 7 और 9 सितंबर 2026

CA इंटरमीडिएट (ग्रुप-I): 1, 3 और 6 सितंबर 2026

CA इंटरमीडिएट (ग्रुप-II): 8, 10 और 12 सितंबर 2026

CA फाइनल (ग्रुप-I): 2, 4 और 6 नवंबर 2026

CA फाइनल (ग्रुप-II): 9, 11 और 13 नवंबर 2026

इसके साथ ही इंटरनेशनल टैक्सेशन असेसमेंट टेस्ट (INTT-AT) 11 और 13 नवंबर को तथा इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट (IRM) तकनीकी परीक्षा 6, 9, 11 और 13 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।

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फीस की डिटेल्स (भारतीय केंद्रों के लिए)

फाउंडेशन: ₹1,500

इंटरमीडिएट: ₹1,500 (एक ग्रुप) और ₹2,700 (दोनों ग्रुप)

फाइनल: ₹1,800 (एक ग्रुप) और ₹3,300 (दोनों ग्रुप)

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परीक्षा का समय और अवधि

ज्यादातर परीक्षाएं दोपहर की शिफ्ट में 2:00 बजे से 5:00 बजे तक आयोजित की जाएंगी। हालांकि, कुछ पेपरों की अवधि अलग है:

फाउंडेशन (पेपर 3 और 4): केवल 2 घंटे (शाम 4:00 बजे तक)।

फाइनल (पेपर 6) और INTT-AT: 4 घंटे (शाम 6:00 बजे तक)।

रीडिंग टाइम: फाउंडेशन (पेपर 3-4) और पोस्ट-क्वालिफिकेशन कोर्सेज को छोड़कर, सभी पेपरों में प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट (दोपहर 1:45 से 2:00 बजे तक) का अतिरिक्त समय मिलेगा।

ICAI ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि परीक्षा की किसी तारीख को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है, तो भी परीक्षा के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट्स के लिए रेगुलर eservices.icai.org पर नजर रखें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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