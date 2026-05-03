ICAI CA 2026 Exam Date: सीए सितंबर-नवंबर 2026 परीक्षा शेड्यूल जारी, 6 जुलाई से शुरू होंगे आवेदन
ICAI CA 2026 Exam Date and Time: 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) के सितंबर और नवंबर 2026 सेशन की परीक्षाओं का आधिकारिक शेड्यूल घोषित कर दिया है।
ICAI CA September-November 2026 Exam Date: 'इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया' (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) के सितंबर और नवंबर 2026 सेशन की परीक्षाओं का आधिकारिक शेड्यूल घोषित कर दिया है। इस घोषणा के साथ ही फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है।
ICAI द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं सितंबर 2026 में आयोजित की जाएंगी, जबकि फाइनल कोर्स की परीक्षाएं नवंबर 2026 में होंगी। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय कराधान (INTT-AT) और बीमा एवं जोखिम प्रबंधन (IRM) जैसे पोस्ट-क्वालिफिकेशन कोर्सेज की तारीखें भी जारी कर दी गई हैं।
परीक्षा की महत्वपूर्ण तारीखें
छात्रों को अपनी तैयारी की योजना बनाने के लिए इन तारीखों को नोट कर लेना चाहिए:
CA फाउंडेशन: 2, 5, 7 और 9 सितंबर 2026
CA इंटरमीडिएट (ग्रुप-I): 1, 3 और 6 सितंबर 2026
CA इंटरमीडिएट (ग्रुप-II): 8, 10 और 12 सितंबर 2026
CA फाइनल (ग्रुप-I): 2, 4 और 6 नवंबर 2026
CA फाइनल (ग्रुप-II): 9, 11 और 13 नवंबर 2026
अन्य परीक्षाएं: इंटरनेशनल टैक्सेशन असेसमेंट टेस्ट (INTT–AT) 11 और 13 नवंबर को होगा, जबकि IRM टेक्निकल परीक्षा 6, 9, 11 और 13 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी फीस
परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को 'सेल्फ सर्विस पोर्टल' (SSP) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन शुरू होने की तिथि: 6 जुलाई 2026
बिना विलंब शुल्क के आवेदन की अंतिम तिथि: 19 जुलाई 2026
विलंब शुल्क के साथ अंतिम तिथि: 22 जुलाई 2026
करेक्शन विंडो : 23 से 25 जुलाई 2026 तक
फीस की डिटेल्स (भारतीय केंद्रों के लिए)
फाउंडेशन: ₹1,500
इंटरमीडिएट: ₹1,500 (एक ग्रुप) और ₹2,700 (दोनों ग्रुप)
फाइनल: ₹1,800 (एक ग्रुप) और ₹3,300 (दोनों ग्रुप)
परीक्षा का समय और अवधि
ज्यादातर परीक्षाएं दोपहर की शिफ्ट में 2:00 बजे से 5:00 बजे तक आयोजित की जाएंगी। हालांकि, कुछ पेपरों की अवधि अलग है:
फाउंडेशन (पेपर 3 और 4): केवल 2 घंटे (शाम 4:00 बजे तक)।
फाइनल (पेपर 6) और INTT-AT: 4 घंटे (शाम 6:00 बजे तक)।
रीडिंग टाइम: फाउंडेशन (पेपर 3-4) और पोस्ट-क्वालिफिकेशन कोर्सेज को छोड़कर, सभी पेपरों में प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट (दोपहर 1:45 से 2:00 बजे तक) का अतिरिक्त समय मिलेगा।
ICAI ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि परीक्षा की किसी तारीख को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है, तो भी परीक्षा के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट्स के लिए रेगुलर eservices.icai.org पर नजर रखें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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