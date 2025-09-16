ICAI CA Exam: आईसीएआई ने पंजाब और जम्मू में सीए सितंबर परीक्षा का रिवाइज्ड शेड्यूल किया जारी

ICAI CA September Exam 2025: आईसीएआई ने सीए फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षा की रिवाइज्ड तिथियां जारी कर दी है। परीक्षाएं उन्हीं परीक्षा केंद्रों पर और उसी समय पर आयोजित की जाएंगी तो पहले निर्धारित थे।

ICAI CA September Exam 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) सितंबर 2025 की CA फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षा की रिवाइज्ड तिथियां जारी कर दी है। पहले 3 और 4 सितंबर 2025 को होने वाली CA फाइनल (ग्रुप I) पेपर-1, फाइनेंसियल रिपोर्टिंग पेपर अब 24 सितंबर 2025 को और CA इंटरमीडिएट (ग्रुप I) पेपर-1, एडवांस्ड अकाउंटिंग परीक्षा अब 25 सितंबर को आयोजित की जाएगी।

परीक्षाएं उन्हीं परीक्षा केंद्रों पर और उसी समय पर आयोजित की जाएंगी तो पहले निर्धारित थे। परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच किया जाएगा। आईसीएआई ने कहा कि आईसीएआई द्वारा पहले ही जारी किए जा चुके एडमिट कार्ड इस परीक्षा के लिए मान्य रहेंगे।

आपको बता दें कि आईसीएआई की ओर से लगातार बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं जो 3 और 4 सितंबर 2025 को निर्धारित थी उसे अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मंडी गोबिंदगढ़, पठानकोट, पटियाला और संगरूर (यानी पंजाब राज्य के शहर) और केवल जम्मू शहर में स्थगित कर दिया गया था।

आईसीएआई सीए सितंबर फाइनल परीक्षा- पेपर 1 से लेकर पेपर 5 का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 6 का आयोजन दोपहर 2 बज से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 4 घंटे का समय मिलेगा।

आईसीएआई सीए सितंबर इंटरमीडिएट परीक्षा- सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के सभी पेपर का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है।