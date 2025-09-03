ICAI CA September final and intermediate Exams Postponed due to flood and heavy rainfall in Punjab and Jammu ICAI CA Exams Postponed: बाढ़ के कारण पंजाब और जम्मू में सीए सितंबर परीक्षा 2025 स्थगित, देखें डिटेल्स, Career Hindi News - Hindustan
ICAI CA September final and intermediate Exams Postponed due to flood and heavy rainfall in Punjab and Jammu

ICAI CA Exams Postponed: बाढ़ के कारण पंजाब और जम्मू में सीए सितंबर परीक्षा 2025 स्थगित, देखें डिटेल्स

ICAI CA September Exam Postponed: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सीए फाइनल और इंटरमीडिएट सितंबर परीक्षा 2025 को पंजाब और जम्मू राज्य में बाढ़ की स्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया है।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 06:11 AM
ICAI CA Exams Postponed: बाढ़ के कारण पंजाब और जम्मू में सीए सितंबर परीक्षा 2025 स्थगित, देखें डिटेल्स

ICAI CA September Exam Postponed: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सीए फाइनल और इंटरमीडिएट सितंबर परीक्षा 2025 को पंजाब और जम्मू राज्य में बाढ़ की स्थिति के कारण स्थगित कर दिया गया है। आईसीएआई की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, लगातार बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं जो 3 और 4 सितंबर 2025 को निर्धारित हैं, अमृतसर, बठिंडा, जालंधर, लुधियाना, मंडी गोबिंदगढ़, पठानकोट, पटियाला और संगरूर (यानी पंजाब राज्य के शहर) और केवल जम्मू शहर में स्थगित कर दी गई हैं। रिवाइज्ड तिथियों की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

ICAI CA September Exam Postponed Notice Link

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नई अपडेट के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट www.icai.org से जुड़े रहें। अन्य शहरों में परीक्षा का आयोजन आज 3 सितंबर और कल 4 सितंबर 2025 को तय शेड्यूल के अनुसार किया जाएगा।

आईसीएआई सीए सितंबर फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन परीक्षा डेटशीट-

आईसीएआई सीए सितंबर फाइनल ग्रुप 1 परीक्षा का आयोजन 3, 6 और 8 सितंबर 2025 को किया जाएगा। वहीं, सीए सितंबर फाइनल ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 10, 12 और 14 सितंबर 2025 को किया जाएगा।

आईसीएआई सीए सितंबर इंटरमीडिएट ग्रुप 1 परीक्षा का आयोजन 4,7 और 9 सितंबर 2025 को किया जाएगा। वहीं, सीए सितंबर ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 11, 13 और 15 सितंबर 2025 को किया जाएगा।

आईसीएआई सीए सितंबर फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025 को किया जाएगा।

