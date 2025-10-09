ICAI CA September 2025 result coming soon at icai.org here how to check result when out ICAI CA September 2025 Result: आईसीएआई सीए सितंबर परीक्षा रिजल्ट 2025 का इंतजार, icai.org पर कर सकेंगे चेक, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़ICAI CA September 2025 result coming soon at icai.org here how to check result when out

ICAI CA September 2025 Result: आईसीएआई सीए सितंबर परीक्षा रिजल्ट 2025 का इंतजार, icai.org पर कर सकेंगे चेक

ICAI CA September Result 2025: आईसीएआई की ओर से सीए सितंबर परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icai.org और icai.nic.in पर अपने स्कोर को चेक कर सकेंगे।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 09:44 AM
share Share
Follow Us on
ICAI CA September 2025 Result: आईसीएआई सीए सितंबर परीक्षा रिजल्ट 2025 का इंतजार, icai.org पर कर सकेंगे चेक

ICAI CA September Result 2025 Date: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की ओर से सीए सितंबर परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। आईसीएआई सीए परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है। फाउंडेशन रिजल्ट जारी होने पर, उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org और icai.nic.in पर अपने स्कोर को चेक कर सकेंगे। छात्रों को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालकर चेक करना होगा।

कई सोशल मीडिया पोस्ट में रिजल्ट की अलग-अलग तारीखों का अनुमान लगाया गया है। CCM और ICAI के सदस्य राजेश शर्मा द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक पोस्ट के अनुसार, रिजल्ट नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। हालांकि आईसीएआई की ओर से अभी तक रिजल्ट से संबंधित कोई जानकारी जारी नहीं की गई है। पिछले वर्ष रिजल्ट 30 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था।

आईसीएआई सीए सितंबर फाउंडेशन परीक्षा का आयोजन 16,18, 20 और 22 सितंबर 2025 को किया गया। आईसीएआई सीए सितंबर इंटरमीडिएट ग्रुप 1 परीक्षा का आयोजन 4,7 और 9 सितंबर 2025 को किया गया। वहीं, सीए सितंबर ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 11,13 और 15 सितंबर 2025 को किया गया। आईसीएआई सीए सितंबर फाइनल ग्रुप 1 परीक्षा का आयोजन 3, 6 और 8 सितंबर 2025 को किया गया। वहीं, सीए सितंबर फाइनल ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 10,12 और 14 सितंबर 2025 को किया गया।

ICAI CA Result 2025: सीए सितंबर परीक्षा का रिजल्ट कैसे चेक कर सकेंगे-

1. सबसे पहले छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको सीए फाउंडेशन और इंटर परीक्षा रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा।

5. अब आप रिजल्ट को डाउनलोड कर सकेंगे।

ICAI CA exam Results
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।