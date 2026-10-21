आईसीएआई सीए इंटर सितंबर परीक्षा का रिजल्ट कल होगा जारी, caresults.icai.org पर रखें नजर
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) सितंबर 2026 में आयोजित सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के नतीजे कल 22 अक्टूबर की शाम को अपनी आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जारी करेगा।
चार्टर्ड अकाउंटेंसी (CA) की पढ़ाई कर रहे हजारों छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (icai) सितंबर 2026 सेशन की सीए इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट कल 22 अक्टूबर 2026 की शाम को घोषित करने जा रहा है। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी आईसीएआई के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल caresults.icai.org पर जाकर अपना स्कोरकार्ड और रिजल्ट देख सकेंगे। आईसीएआई ने आधिकारिक नोटिस जारी कर नतीजों की संभावित तारीख का ऐलान किया है, जिससे परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में सफलता हासिल करना सीए बनने के सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है। छात्र अपने क्रेडेंशियल्स तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही आसानी से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकें।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परिणाम ऑनलाइन मोड में ही उपलब्ध होंगे और किसी भी छात्र को डाक द्वारा मार्कशीट नहीं भेजी जाएगी।
सितंबर परीक्षा का शेड्यूल और ग्रुप डिटेल्स
सीए इंटरमीडिएट की परीक्षाएं सितंबर 2026 में आयोजित की गई थीं। इसके तहत विभिन्न विषयों की परीक्षाएं इस प्रकार हुई थीं।
ग्रुप 1 : एडवांस्ड अकाउंटिंग (1 सितंबर) और कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज (3 सितंबर)।
ग्रुप 2 : टैक्सैशन (6 सितंबर), कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग (8 सितंबर), ऑडिटिंग एंड एथिक्स (10 सितंबर) तथा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट (12 सितंबर)।
दोनों ग्रुप की परीक्षाओं में शामिल लाखों अभ्यर्थी अब अपना रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
रिजल्ट चेक करने के लिए जरूरी क्रेडेंशियल्स
अपना स्कोरकार्ड चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को दो मुख्य डिटेल्स की जरूरत होगी।
रोल नंबर
रजिस्ट्रेशन नंबर
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पहले से तैयार रखें ताकि वेबसाइट लाइव होते ही बिना किसी देरी के अपना परिणाम देख सकें।
रिजल्ट कहां और कैसे देखें?
इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट किया है कि परिणाम केवल ऑनलाइन मोड में ही उपलब्ध होंगे। छात्र अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइटों का उपयोग कर सकते हैं:
icai.nic.in
icaiexam.icai.org
icai.org
caresults.icai.org
रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें?
अभ्यर्थी 22 अक्टूबर को रिजल्ट जारी होने के बाद इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना परिणाम देख सकते हैं।
- सबसे पहले आईसीएआई के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल caresults.icai.org पर जाएं।
2. होमपेज पर उपलब्ध 'CA Intermediate September 2026 Result' वाले एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।
3. नया पेज खुलने पर अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
4. कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
5. आपका सीए इंटरमीडिएट रिजल्ट और मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी।
6. रिजल्ट को ध्यान से चेक करें और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
स्कोरकार्ड में क्या डिटेल्स होंगी?
1. उम्मीदवार का नाम
2. कैंडिडेट रोल नंबर
3. कैंडिडेट की जन्मतिथि
4. कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर
5. ग्रुप-वाइज-मार्क्स
6. कुल मार्क्स
7. रिजल्ट/क्वालिफाइंग स्टेट्स (पास/फेल)
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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