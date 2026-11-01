आईसीएआई सीए फाउंडेशन सितंबर परीक्षा का रिजल्ट जारी होने की तिथि का ऐलान
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) सितंबर 2026 में आयोजित सीए फाउंडेशन परीक्षा के नतीजे 6 नवंबर की शाम को अपनी आधिकारिक वेबसाइट caresults.icai.org पर जारी करेगा।
चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनने का सपना देख रहे देश भर के हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी खबर सामने आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि CA फाउंडेशन सितंबर 2026 परीक्षा का रिजल्ट 6 नवंबर 2026 की शाम तक घोषित किया जा सकता है। सितंबर महीने में आयोजित हुई इस ऑफलाइन परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अपना रिजल्ट-कम-स्कोरकार्ड संस्थान के अधिकृत रिजल्ट पोर्टल caresults.icai.org पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।
आईसीएआई ने आधिकारिक नोटिस जारी कर नतीजों की संभावित तारीख का ऐलान किया है, जिससे परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। सीए फाउंडेशन परीक्षा में सफलता हासिल करना सीए बनने के सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है। छात्र अपने क्रेडेंशियल्स तैयार रखें ताकि रिजल्ट जारी होते ही आसानी से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परिणाम ऑनलाइन मोड में ही उपलब्ध होंगे और किसी भी छात्र को डाक द्वारा मार्कशीट नहीं भेजी जाएगी।
2 से 9 सितंबर के बीच आयोजित हुई थी परीक्षा
आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 सेशन की परीक्षा पेन-एंड-पेपर (ऑफलाइन) फॉर्मेट में देश के विभिन्न निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की थी। यह परीक्षाएं 2, 5, 7 और 9 सितंबर 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई थीं। परीक्षा समाप्त होने के बाद से ही अभ्यर्थी अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसे अब विराम मिलने वाला है।
लॉगिन क्रेडेंशियल्स और जरूरी डिटेल्स की चेकिंग
रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ रोल नंबर का उपयोग करना होगा। परिणाम घोषित होने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड करते समय अभ्यर्थी अपने नाम, रोल नंबर, कुल अंक और क्वालीफाइंग स्टेटस को ध्यान से चेक कर लें। यदि स्कोरकार्ड में किसी भी तरह की कोई कमी या गलती नजर आती है, तो उम्मीदवारों को तुरंत संबंधित ICAI अधिकारियों से संपर्क कर उसमें सुधार कराने की सलाह दी गई है।
रिजल्ट कहां और कैसे देखें?
इंस्टीट्यूट ने स्पष्ट किया है कि परिणाम केवल ऑनलाइन मोड में ही उपलब्ध होंगे। छात्र अपना स्कोरकार्ड देखने के लिए नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइटों का उपयोग कर सकते हैं:
icai.nic.in
icaiexam.icai.org
icai.org
caresults.icai.org
स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की आसान प्रक्रिया
- सबसे पहले ICAI के आधिकारिक रिजल्ट पोर्टल caresults.icai.org पर जाएं।
2. होमपेज पर "CA Foundation September 2026 Result" के एक्टिव लिंक पर क्लिक करें।
3. खुली हुई नई विंडो में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करें।
4.'Submit' बटन पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट-कम-स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगा।
5. अपना रिजल्ट चेक करें, भविष्य के लिए और अगले चरण में उपयोग के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
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प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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