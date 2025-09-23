ICAI CA January 2026: आईसीएआई सीए जनवरी 2025 परीक्षा का शेड्यूल icai.org पर जारी, यहां देखें एग्जाम डेट

ICAI CA January 2026 Exam Dates: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सीए जनवरी 2026 फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है।

ICAI CA January 2026 Exam Dates: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (ICAI) की ओर से सीए जनवरी फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाकर चेक कर सकते हैं। परीक्षा का प्रारंभ 5 जनवरी 2026 से होगा। अंतिम परीक्षा का आयोजन 24 जनवरी 2026 को किया जाएगा।

आईसीएआई सीए जनवरी 2026 फाइनल परीक्षा- आईसीएआई सीए जनवरी फाइनल ग्रुप 1 परीक्षा का आयोजन 5, 7 और 9 जनवरी 2026 को किया जाएगा। वहीं, सीए जनवरी फाइनल ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 11, 13 और 16 जनवरी 2026 को किया जाएगा। पेपर 1 से लेकर पेपर 5 का आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 6 का आयोजन दोपहर 2 बज से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को 4 घंटे का समय मिलेगा।

आईसीएआई सीए जनवरी 2026 इंटरमीडिएट परीक्षा- आईसीएआई सीए जनवरी इंटरमीडिएट ग्रुप 1 परीक्षा का आयोजन 6, 8 और 10 जनवरी 2026 को किया जाएगा। वहीं, सीए जनवरी इंटरमीडिएट ग्रुप 2 परीक्षा का आयोजन 12,15 और 17 जनवरी 2026 को किया जाएगा। सीए इंटरमीडिएट परीक्षा के सभी पेपर का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है।