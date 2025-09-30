ICAI CA January 2026: सीए जनवरी 2026 परीक्षा मॉक टेस्ट सीरीज शेड्यूल icai.org पर जारी, चेक करें अपनी तैयारी

ICAI CA January 2026 Mock Test: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सीए जनवरी 2026 परीक्षा के मॉक टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर आप ऑफिशियल शेड्यूल चेक करना चाहते हैं तो आप icai.org पर जाना होगा।

ICAI CA January 2026 Mock Test: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने आईसीएआई सीए जनवरी 2026 फाइनल और इंटरमीडिएट कोर्स के लिए मॉक टेस्ट पेपर सीरीज जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर शेड्यूल देख सकते हैं। मॉक टेस्ट पेपर्स सीरीज I और सीरीज II का आयोजन फिजिकल/वर्चुअल मोड में किया जाएगा। फिजिकल मोड में रुचि रखने वाले छात्र अपने क्षेत्र में संबंधित शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं।

ICAI CA January 2026 Mock Test Schedule Link मॉक टेस्ट पेपर सीरीज-I का आयोजन 18 नवंबर, 20245 को शुरू होगा और मॉक टेस्ट पेपर सीरीज-II का आयोजन 6 दिसंबर, 2025 को शुरू होगा, जो जनवरी 2026 की परीक्षाओं में बैठने वाले सीए इंटरमीडिएट छात्रों के लिए होगी।

आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, सीरीज I 18,20,22,24,26 और 28 नवंबर, 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। सीरीज II 6,8, 10, 12, 15 और 17 दिसंबर, 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी।

प्रत्येक विषय के लिए प्रश्न पत्र इस अवधि के दौरान सुबह 9:30 बजे तक आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट पर बीओएस नॉलेज पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे पेपरों के लिए निर्धारित समय सीमा में इन पेपरों को डाउनलोड करें और प्रयास करें।

इन पेपरों की आंसर की निर्धारित समय के अनुसार संबंधित पेपर शुरू होने की तारीख और समय से 48 घंटों के भीतर अपलोड कर दी जाएगी। छात्र आंसर की के संबंध में अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और अपने प्रदर्शन का स्वयं से मूल्यांकन कर सकते हैं।